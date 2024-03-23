25-летний инвалид-колясочник ценой жизни спас свою девушку в "Крокусе"

Одним из погибших в теракте в "Крокус сити холле" оказался 25-летний инвалид-колясочник Максим Вербенин. На концерт "Пикника" он пришёл со своей девушкой Натальей Черноус, сообщил SHOT.

Мама погибшего Максима Вербенина рассказала о трагедии. Видео © SHOT

Мама погибшего рассказала, что мужчина и его девушка до концерта сделали совместное счастливое фото, а уже через несколько часов произошла трагедия. По её словам, сначала ребята не поняли, что раздались выстрелы, но, когда увидели, что все бегут к выходу, тоже побежали за толпой.

"Эвакуационные выходы были без пандусов. Она села вниз и увидела, что стреляют. Ему в грудь выстрелили несколько раз, он упал из коляски прямо на неё", — рассказала мама Максима.