Моргенштерн* перевёл миллион 15-летнему гардеробщику-герою из "Крокуса"

Пятнадцатилетний гардеробщик из "Крокус сити холла" по имени Ислам, который во время своей смены в трагический вечер 22 марта спас более сотни посетителей, получил награды за свой героический поступок. Рэпер Моргенштерн* перевёл парню миллион рублей, а игроки футбольного клуба "Спартак", за который с детства болеет юноша, пригласили его на стадион, где поблагодарили за проявленную отвагу.

Моргенштерн* перевёл миллион рублей спасшему людей из "Крокуса" 15-летнему гардеробщику. Видео © Kick / Моргенштерн*

"Пятнадцатилетний парень, который помогал людей выводить, мы ему лям сегодня скинули. Сорри, что я без твоего разрешения это покажу, но и так все в Инете уже знают эту новость, просто героев должны в лицо знать", — заявил Моргенштерн* на стриме со съёмок своего клипа, показал скрин перевода на миллион рублей и реакцию Ислама, который является его большим поклонником.

Кроме того, футболисты московского "Спартака", за который парень болеет с ранних лет, пригласили его на свою домашнюю арену и поблагодарили за проявленное мужестве. А ещё Исламу предложили поучаствовать в благотворительной игре всех звёзд Медийной футбольной лиги, выручка от которой будет направлена в помощь пострадавшим в результате теракта.

И это ещё не всё: Ислам получит медаль "За заслуги" от сообщества российских мусульман. К этой награде юношу представил муфтий Равиль Гайнутдин за храбрость и спасение людей. Вручение пройдёт в Московской соборной мечети.

Напомним, ещё не окончившему школу Исламу, который в вечер теракта вышел на смену в гардеробе "Крокуса", удалось вывести из задымлённого здания на улицу более 100 человек. Он рассказал, что при устройстве на работу был проинструктирован о порядке действий при чрезвычайных происшествиях и, когда начались пожар и стрельба, стал действовать по инструкции.