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23 марта, 18:00

Школьник-гардеробщик из "Крокуса" спас более 100 человек во время теракта

15-летний школьник Ислам вывел более 100 человек из "Крокуса" во время теракта. Обложка © Telegram / Mash

15-летний школьник Ислам вывел более 100 человек из "Крокуса" во время теракта. Обложка © Telegram / Mash

Школьник, который подрабатывал в гардеробе "Крокус сити холла" в тот самый вечер, когда террористы захватили, а потом подожгли концертный зал, вывел более сотни человек из здания. В беседе с Mash он рассказал, что просто делал свою работу.

15-летнего героя зовут Ислам. Он рассказал, что при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП. По словам подростка, в момент теракта он действовал по инструкции, во время пожара направлял людей. Заметив, что группа людей ринулась к тупику, он взял эвакуацию под свой контроль. Ислам смог вывести людей из узкого прохода на территорию "Экспо", а дальше — через служебный вход на улицу.

Молодой человек в свободное от учёбы в школе время подрабатывает в гардеробе, а также играет в футбол за детскую сборную "Спартака".

Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время кровавого теракта
Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время кровавого теракта

Ранее Life.ru писал, что оператор, который должен был снимать концерт "Пикника", спас 17 человек из "Крокуса", куда вломились боевики. Он сумел вовремя передать сигнал о стрельбе, открыть запертую служебную дверь, организовать команду и вывести их через служебный вход.

Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник". Боевики начали стрелять по людям, а затем подожгли здание, облив всё бензином. Следственный комитет России сообщает, что в теракте погибло 133 человека. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них четверо террористов. Боевиков задержали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.

Александра Мышляева
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