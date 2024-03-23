Школьник-гардеробщик из "Крокуса" спас более 100 человек во время теракта
15-летний школьник Ислам вывел более 100 человек из "Крокуса" во время теракта. Обложка © Telegram / Mash
Школьник, который подрабатывал в гардеробе "Крокус сити холла" в тот самый вечер, когда террористы захватили, а потом подожгли концертный зал, вывел более сотни человек из здания. В беседе с Mash он рассказал, что просто делал свою работу.
15-летнего героя зовут Ислам. Он рассказал, что при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП. По словам подростка, в момент теракта он действовал по инструкции, во время пожара направлял людей. Заметив, что группа людей ринулась к тупику, он взял эвакуацию под свой контроль. Ислам смог вывести людей из узкого прохода на территорию "Экспо", а дальше — через служебный вход на улицу.
Молодой человек в свободное от учёбы в школе время подрабатывает в гардеробе, а также играет в футбол за детскую сборную "Спартака".
Ранее Life.ru писал, что оператор, который должен был снимать концерт "Пикника", спас 17 человек из "Крокуса", куда вломились боевики. Он сумел вовремя передать сигнал о стрельбе, открыть запертую служебную дверь, организовать команду и вывести их через служебный вход.
Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник". Боевики начали стрелять по людям, а затем подожгли здание, облив всё бензином. Следственный комитет России сообщает, что в теракте погибло 133 человека. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них четверо террористов. Боевиков задержали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.