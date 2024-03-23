Школьник-гардеробщик из "Крокуса" спас более 100 человек во время теракта

Школьник, который подрабатывал в гардеробе "Крокус сити холла" в тот самый вечер, когда террористы захватили, а потом подожгли концертный зал, вывел более сотни человек из здания. В беседе с Mash он рассказал, что просто делал свою работу.

15-летнего героя зовут Ислам. Он рассказал, что при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП. По словам подростка, в момент теракта он действовал по инструкции, во время пожара направлял людей. Заметив, что группа людей ринулась к тупику, он взял эвакуацию под свой контроль. Ислам смог вывести людей из узкого прохода на территорию "Экспо", а дальше — через служебный вход на улицу.

Молодой человек в свободное от учёбы в школе время подрабатывает в гардеробе, а также играет в футбол за детскую сборную "Спартака".