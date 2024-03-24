Первые выплаты получили пострадавшие при теракте в "Крокусе" из девяти регионов

Пострадавшие от рук террористов при теракте в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" начали получать первые компенсационные выплаты. Об этом сообщает Департамент социальной защиты Москвы.

"Сегодня первые выплаты от города получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Удмуртской Республики, Пермского края", — сказано в телеграм-канале ведомства.