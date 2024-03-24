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24 марта, 16:07

Первые выплаты получили пострадавшие при теракте в "Крокусе" из девяти регионов

Пострадавшие от рук террористов при теракте в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" начали получать первые компенсационные выплаты. Об этом сообщает Департамент социальной защиты Москвы.

"Сегодня первые выплаты от города получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Удмуртской Республики, Пермского края", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Представители департамента напомнили, что единовременную материальную помощь могут получить пострадавшие из любого региона страны. Кроме того, свою работу продолжает Единая справочная служба Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы: +7 (495) 870-44-44.

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Напомним, 22 марта "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник", подвергся нападению террористов. Головорезы открыли стрельбу по посетителям, после чего облили зрительный зал бензином и подожгли. СК РФ заявил о 137 погибших. Неофициальные источники говорят о том, что количество жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, в том числе и четверо террористов, которые пытались бежать через границу с Украиной, где их должны были встретить подельники. В России 24 марта объявлено днём общенационального траура по погибшим в теракте.

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Life.ru

Владимир Озеров
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