"Раз — и вой сирен!": Лариса Долина призвала беречь жизнь после трагедии в "Крокусе"
Лариса Долина призвала беречь жизнь после теракта с 137 жертвами в "Крокусе"
Российская певица Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина
Жизнь — самая большая человеческая ценность, и её нужно беречь. Такое заявление на фоне чудовищного теракта в красногорском "Крокус сити холле" сделала народная артистка России, певица Лариса Долина, призвав россиян беречь себя, а также родных и близких людей.
"Вот так живёшь, мечтаешь, планируешь... а потом раз — и вой сирен... И оказывается, что всё, что тебе нужно в жизни, можно сложить в рюкзак... Даже в карман... даже в ладонь... Берёшь за руку того, кого любишь... И оказывается, что всё, что тебе нужно, — это ЖИЗНЬ. ЖИЗНЬ — самая большая ценность. Берегите себя, берегите родных и близких! Берегите ЖИЗНЬ! Ангела-хранителя вам в помощь и защиту!" — написала Долина в личном телеграм-канале.
Напомним, 22 марта "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник", подвергся террористической атаке. Вооружённые автоматами мужчины открыли стрельбу по посетителям, после чего облили зрительный зал бензином и подожгли. СК РФ заявил о 137 погибших. Неофициальные источники говорят о том, что количество жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, в том числе и четверо террористов, которые пытались бежать через границу с Украиной, где их ждали сообщники. В России 24 марта объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте.