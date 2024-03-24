"Раз — и вой сирен!": Лариса Долина призвала беречь жизнь после трагедии в "Крокусе"

"Вот так живёшь, мечтаешь, планируешь... а потом раз — и вой сирен... И оказывается, что всё, что тебе нужно в жизни, можно сложить в рюкзак... Даже в карман... даже в ладонь... Берёшь за руку того, кого любишь... И оказывается, что всё, что тебе нужно, — это ЖИЗНЬ. ЖИЗНЬ — самая большая ценность. Берегите себя, берегите родных и близких! Берегите ЖИЗНЬ! Ангела-хранителя вам в помощь и защиту!" — написала Долина в личном телеграм-канале.