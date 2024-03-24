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24 марта, 15:24

"Раз — и вой сирен!": Лариса Долина призвала беречь жизнь после трагедии в "Крокусе"

Лариса Долина призвала беречь жизнь после теракта с 137 жертвами в "Крокусе"

Российская певица Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Российская певица Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Жизнь — самая большая человеческая ценность, и её нужно беречь. Такое заявление на фоне чудовищного теракта в красногорском "Крокус сити холле" сделала народная артистка России, певица Лариса Долина, призвав россиян беречь себя, а также родных и близких людей.

"Вот так живёшь, мечтаешь, планируешь... а потом раз — и вой сирен... И оказывается, что всё, что тебе нужно в жизни, можно сложить в рюкзак... Даже в карман... даже в ладонь... Берёшь за руку того, кого любишь... И оказывается, что всё, что тебе нужно, — это ЖИЗНЬ. ЖИЗНЬ — самая большая ценность. Берегите себя, берегите родных и близких! Берегите ЖИЗНЬ! Ангела-хранителя вам в помощь и защиту!" написала Долина в личном телеграм-канале.

Пригожин с Валерией принесли цветы к "Крокусу" и жёстко прошлись по молчащим о трагедии артистам
Пригожин с Валерией принесли цветы к "Крокусу" и жёстко прошлись по молчащим о трагедии артистам

Напомним, 22 марта "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник", подвергся террористической атаке. Вооружённые автоматами мужчины открыли стрельбу по посетителям, после чего облили зрительный зал бензином и подожгли. СК РФ заявил о 137 погибших. Неофициальные источники говорят о том, что количество жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, в том числе и четверо террористов, которые пытались бежать через границу с Украиной, где их ждали сообщники. В России 24 марта объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте.

Юрий Лысенко
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