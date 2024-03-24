Пригожин с Валерией принесли цветы к "Крокусу" и жёстко прошлись по молчащим о трагедии артистам
Пригожин и Валерия приехали к "Крокусу", чтобы почтить память жертв теракта
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия приехали к мемориалу возле "Крокус сити холла", чтобы почтить память жертв страшного теракта, который произошёл там 22 марта. В беседе с Life.ru они рассказали, что в момент начала стрельбы находились на ужине и сначала не могли поверить, что такое вообще может произойти.
Пригожин и Валерия приехали к мемориалу возле "Крокуса". Видео © Life.ru
Пригожин отметил, что "Крокус" для их семьи был вторым домом. По его словам, охрана в здании была жёсткая, поэтому обвинять её в произошедшем не стоит. Продюсер рассказал, что проверяли даже артистов. Кроме того, музыкант считает, что от террористов не могут защитить и люди с автоматами.
"Кто это сотворил — подонки и негодяи, с ними нужно расправляться на Красной площади, сжигать и показывать это публично, чтобы другим было неповадно. Террористы должны быть уничтожены. И что они сотворили с мирными гражданами — немыслимо. Это общая трагедия. Мы потеряли второй дом", — отметил Пригожин.
Он рассказал, что после случившегося пропало желание выступать, а также отметил, что артисты созваниваются, чтобы поддержать друг друга в тяжёлое для страны время. Супруги планируют перечислить личные средства для помощи пострадавшим и семьям погибших. Кроме того, продюсер осудил артистов, которые не сказали ничего по поводу трагедии.
"Мы не должны бояться своих врагов. Мы должны быть смелее, хитрее, ловчее, не давать им возможность переиграть. Они все выступали в этой стране. Почему я не вижу от них никакой отдачи?! Мне это непонятно. Это обидно! Они ничего не высказывают касательно теракта", — добавил Пригожин.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ сообщил о 133 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам поймано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.
Life.ru