Пригожин с Валерией принесли цветы к "Крокусу" и жёстко прошлись по молчащим о трагедии артистам

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия приехали к мемориалу возле "Крокус сити холла", чтобы почтить память жертв страшного теракта, который произошёл там 22 марта. В беседе с Life.ru они рассказали, что в момент начала стрельбы находились на ужине и сначала не могли поверить, что такое вообще может произойти.

Пригожин и Валерия приехали к мемориалу возле "Крокуса". Видео © Life.ru

Пригожин отметил, что "Крокус" для их семьи был вторым домом. По его словам, охрана в здании была жёсткая, поэтому обвинять её в произошедшем не стоит. Продюсер рассказал, что проверяли даже артистов. Кроме того, музыкант считает, что от террористов не могут защитить и люди с автоматами.

"Кто это сотворил — подонки и негодяи, с ними нужно расправляться на Красной площади, сжигать и показывать это публично, чтобы другим было неповадно. Террористы должны быть уничтожены. И что они сотворили с мирными гражданами — немыслимо. Это общая трагедия. Мы потеряли второй дом", — отметил Пригожин.

Он рассказал, что после случившегося пропало желание выступать, а также отметил, что артисты созваниваются, чтобы поддержать друг друга в тяжёлое для страны время. Супруги планируют перечислить личные средства для помощи пострадавшим и семьям погибших. Кроме того, продюсер осудил артистов, которые не сказали ничего по поводу трагедии.