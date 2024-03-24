Владелец "Крокуса" раскрыл имена 7 героев, спасавших людей при теракте

Противопожарная система во время террористической атаки "Крокус сити холла" и пожара в зрительном зале комплекса была исправна и сработала в штатном режиме. Об этом рассказал владелец "Крокус групп" Араз Агаларов.

"Сработало абсолютно всё <…> спринклерная система, роботы-рукава и система оповещения. Даже, по-моему, в четыре утра попросили её выключить, потому что она работала в сгоревшем здании. Все системы сработали хорошо в штатном режиме", — цитирует предпринимателя РБК.

Он добавил, что именно благодаря работе предусмотренных в зале средств пожаротушения охваченное пламенем помещение долгое время сохраняло целостность крыши. Эти несколько часов дали шанс находившимся внутри людям выбраться своими силами.

Сын бизнесмена, предприниматель и музыкант Эмин Агаларов, в личных соцсетях дал высокую оценку сотрудникам службы безопасности концертного зала. Он выделил режиссёра Алексея Высоцкого, администратора Соню Мейер, главу отдела спецпроектов Сергея Максименкова, работавших на соседних объектах охранников Александра Позднякова и Александра Антипова, сотрудника службы безопасности "Крокуса" Алексея Осанушкова, гардеробщика Ислама Халилова.