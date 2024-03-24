Владелец "Крокуса" раскрыл имена 7 героев, спасавших людей при теракте
Владелец "Крокуса" Агаларов: Противопожарная система сработала в штатном режиме
Зрительный зал "Крокуса" уничтожен мощнейшим пожаром. Обложка © Telegram / МЧС России
Противопожарная система во время террористической атаки "Крокус сити холла" и пожара в зрительном зале комплекса была исправна и сработала в штатном режиме. Об этом рассказал владелец "Крокус групп" Араз Агаларов.
"Сработало абсолютно всё <…> спринклерная система, роботы-рукава и система оповещения. Даже, по-моему, в четыре утра попросили её выключить, потому что она работала в сгоревшем здании. Все системы сработали хорошо в штатном режиме", — цитирует предпринимателя РБК.
Он добавил, что именно благодаря работе предусмотренных в зале средств пожаротушения охваченное пламенем помещение долгое время сохраняло целостность крыши. Эти несколько часов дали шанс находившимся внутри людям выбраться своими силами.
Сын бизнесмена, предприниматель и музыкант Эмин Агаларов, в личных соцсетях дал высокую оценку сотрудникам службы безопасности концертного зала. Он выделил режиссёра Алексея Высоцкого, администратора Соню Мейер, главу отдела спецпроектов Сергея Максименкова, работавших на соседних объектах охранников Александра Позднякова и Александра Антипова, сотрудника службы безопасности "Крокуса" Алексея Осанушкова, гардеробщика Ислама Халилова.
"Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам "Крокус сити холла" и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям", — написал певец.
Напомним, теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник". Террористы открыли огонь по посетителям, а потом облили зрительный зал бензином и подожгли. СК РФ сообщил о 133 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам пойманы 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня — общенациональный траур по жертвам теракта. Сейчас на месте ЧП продолжается работа следователей, глава СК РФ Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание и назвал первоочередной задачей выявление заказчиков преступления.