"Скосили автоматной очередью": Террористы убили друга охранника, спасшего 100 человек из "Крокуса"

Сотрудник службы безопасности "Крокус сити холла" Алексей Осанушков рассказал, что вывел более сотни людей из захваченного террористами здания через подвалы. По его словам, от террористов чудом удалось спрятаться в служебном помещении, а после начала пожара действовать нужно было незамедлительно.

Охранник "Крокуса" спас десятки человек во время теракта. Видео © t.me / rt_russian

"Началось очень всё внезапно, было подготовлено всё заранее 100% <...> Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, и я как раз на первой линии встречал <...> У меня рядом друг был, его скосили автоматной очередью", — рассказал он журналистам у стихийного мемориала перед "Крокусом".

Осанушков рассказал, что стоял около рамок на входе, а после первых выстрелов повёл за собой людей. Он отметил, что успел закрыть дверь в одном из помещений комплекса прямо перед террористами. Охранник также добавил, что ему помогали мужчины: один из них выломал щит пожарный, достал топор и вместе они держали дверь. По его словам, после ухода боевиков началось задымление и сотрудник "Крокуса" принял решение выводить людей через подвалы.

"Я в "Крокусе" лет 13, знаю все ходы <...> Я начал выводить <...> там было больше ста ", — отметил он.

По словам Алексея, после этого ему самому понадобилась помощь врачей, так как он надышался дымом. Он рассказал, что не спал две ночи, отметив, что страх появился уже потом, после трагедии, когда пришло осознание.