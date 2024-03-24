Закрыл спиной: Герой из Подмосковья спас маленьких детей от террористов в "Крокусе"
SHOT: Выживший в теракте посетитель "Крокуса" вывел чужих детей, закрыв от пуль
SHOT разыскал ещё одного героя, который спас нескольких посетителей подмосковного "Крокус сити холла" от гибели во время атаки боевиков. Им оказался 35-летний слесарь из Дмитрова по имени Александр. Мужчина признался, что не боялся за свою жизнь, когда лез под пули ради чужих детишек.
Выживший в теракте рассказал, как спас чужих детей. Видео © Telegram / SHOT
По словам смельчака, в момент теракта он вместе с женой находился в концертном зале. Звуки стрельбы и взрывов повергли толпу в панику, и все бросились искать выход. Во время эвакуации Александр столкнулся с двумя семьями, которые потеряли своих детей — девочку и мальчика четырёх и шести лет. Мужчина нашёл ребятишек и вывел их наружу, рискуя собой.
"Я за детей боялся за маленьких, у меня у самого сын есть, ему восемь лет. Не знаю, почему я так поступил. За свою жизнь я не переживал, мне лишь бы детей было вывести. И когда в коридоре начали всех расстреливать, я их закрыл своей спиной и начал выводить", — поделился он в разговоре с SHOT.
Посетителям "Крокуса" пришлось идти на самые неожиданные шаги, чтобы спастись в тот роковой день. Так, одна из пострадавших притворилась мёртвой, другие были вынуждены перепрыгивать через открытое пламя, а третьим помог счастливый случай. Тем не менее в результате стрельбы погибли 133 человека. Часть из них расстреляли боевики, а остальные стали жертвами пожара. 24 марта объявлено президентом России Владимиром Путиным днём общенационального траура.
Telegram / SHOT