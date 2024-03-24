Закрыл спиной: Герой из Подмосковья спас маленьких детей от террористов в "Крокусе"

SHOT разыскал ещё одного героя, который спас нескольких посетителей подмосковного "Крокус сити холла" от гибели во время атаки боевиков. Им оказался 35-летний слесарь из Дмитрова по имени Александр. Мужчина признался, что не боялся за свою жизнь, когда лез под пули ради чужих детишек.

Выживший в теракте рассказал, как спас чужих детей. Видео © Telegram / SHOT

По словам смельчака, в момент теракта он вместе с женой находился в концертном зале. Звуки стрельбы и взрывов повергли толпу в панику, и все бросились искать выход. Во время эвакуации Александр столкнулся с двумя семьями, которые потеряли своих детей — девочку и мальчика четырёх и шести лет. Мужчина нашёл ребятишек и вывел их наружу, рискуя собой.