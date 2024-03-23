"Стреляли в женщин и детей в упор": Роковая случайность спасла фанатку "Пикника" во время теракта

Посетившая концерт группы "Пикник" в "Крокус сити холле" Инна отправилась в уборную за пару минут до начала выступления рок-группы. В туалете были слышны звуки выстрелов. Когда гул начал отдаляться, девушка с другими людьми покинула комплекс через боковой выход. Об этом сообщает SHOT.

Инна услышала выстрелы, пока была в уборной. Видео © Telegram / SHOT

"Они шли не захватывать, они шли убивать. Стреляли в женщин и детей в упор", — поделилась жуткими подробностями Инна.