"Стреляли в женщин и детей в упор": Роковая случайность спасла фанатку "Пикника" во время теракта
Фанатка "Пикника" вышла в уборную и случайно спаслась при теракте в "Крокусе"
Посетившая концерт группы "Пикник" в "Крокус сити холле" Инна отправилась в уборную за пару минут до начала выступления рок-группы. В туалете были слышны звуки выстрелов. Когда гул начал отдаляться, девушка с другими людьми покинула комплекс через боковой выход. Об этом сообщает SHOT.
Инна услышала выстрелы, пока была в уборной. Видео © Telegram / SHOT
"Они шли не захватывать, они шли убивать. Стреляли в женщин и детей в упор", — поделилась жуткими подробностями Инна.
Покинув концертный комплекс, она увидела первых раненых и погибших людей от рук террористов. Там находилась девушка с пулей в спине, которой подруга Инны подложила под голову свою шубу. Они покинули место, когда увидели мигалки несущихся машин скорой помощи.
Напомним, накануне группа вооружённых террористов зашла внутрь здания Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник". Выйдя из автомобиля, боевики начали палить по всем людям, которые встречались им на пути. Затем они облили кресла бензином и подожгли зрительный зал. По последней информации, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков поймали вблизи границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Life.ru