S7 выделит бесплатные билеты пострадавшим при теракте в "Крокусе" и их близким
Авиакомпания S7 выделит бесплатные билеты из и в Москву пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", а также их родным и близким. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"Если вы, ваши близкие или родственники пострадали, мы бесплатно отвезём вас на ближайших рейсах S7 Airlines в Москву или из Москвы", — говорится в телеграм-канале авиакомпании.
Для оформления билета нужно позвонить в контактный центр по выделенной линии.
В S7 добавили, что пассажиры, которые купили билеты на 22–25 марта, могут вернуть их или обменять без штрафов и доплаты.
Ранее другие российские авиаперевозчики также заявили, что пассажиры могут бесплатно вернуть или обменять билеты, если поездка отменена из-за теракта.
Напомним, накануне группа вооружённых террористов зашла внутрь здания Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник". Войдя в концертный комплекс, террористы стреляли во всех, кто попадался им на пути. Затем они облили кресла бензином и подожгли зрительный зал. По последней информации, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Задержаны 11 причастных к атаке, среди них и четверо террористов. Боевиков поймали вблизи границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
ТАСС / Марина Лысцева