S7 выделит бесплатные билеты пострадавшим при теракте в "Крокусе" и их близким

Авиакомпания S7 выделит бесплатные билеты из и в Москву пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", а также их родным и близким. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Если вы, ваши близкие или родственники пострадали, мы бесплатно отвезём вас на ближайших рейсах S7 Airlines в Москву или из Москвы", — говорится в телеграм-канале авиакомпании.

Для оформления билета нужно позвонить в контактный центр по выделенной линии.

В S7 добавили, что пассажиры, которые купили билеты на 22–25 марта, могут вернуть их или обменять без штрафов и доплаты.