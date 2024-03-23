Создан телеграм-чат с информацией для раненных и семей погибших в "Крокусе"
"Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru
Для пострадавших и семей погибших в результате террористической атаки в подмосковном "Крокус сити холле" власти открыли специальный чат в "Телеграме", где можно получить всю необходимую информацию. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"С 10 утра в БЦ "Кубик", в помещениях фонда "Защитники Отечества", у нас открыт Центр помощи. Кроме того, для всех, кого коснулась трагедия, мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch", — говорится в тексте.
В чате есть пять разделов, которые касаются в том числе вопросов получения выплат и психологической помощи, а также открыта сверка списков жертв трагедии и тех, кто получил ранения. Кроме того, принимаются запросы от граждан на поиск сведений о близких, с которыми нет связи, но они могли быть среди посетителей "Крокуса".
Напомним, 22 марта террористы устроили стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибли 115 человек, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Социальный фонд РФ уже запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших: +7 (495) 304-43-41. Выплаты составят до трёх миллионов рублей. Отдельная поддержка коснётся детей, чьи родители погибли в "Крокусе". Кроме того, власти берут на себя расходы по организации похорон.