Создан телеграм-чат с информацией для раненных и семей погибших в "Крокусе" 23 марта, 10:21 "Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru

Для пострадавших и семей погибших в результате террористической атаки в подмосковном "Крокус сити холле" власти открыли специальный чат в "Телеграме", где можно получить всю необходимую информацию. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"С 10 утра в БЦ "Кубик", в помещениях фонда "Защитники Отечества", у нас открыт Центр помощи. Кроме того, для всех, кого коснулась трагедия, мы создали чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch", — говорится в тексте.

В чате есть пять разделов, которые касаются в том числе вопросов получения выплат и психологической помощи, а также открыта сверка списков жертв трагедии и тех, кто получил ранения. Кроме того, принимаются запросы от граждан на поиск сведений о близких, с которыми нет связи, но они могли быть среди посетителей "Крокуса".

Авторы Татьяна Миссуми