Девушка рассказала, на какую хитрость пошла, чтобы спастись из захваченного "Крокуса"

Одна из пострадавших при теракте в "Крокусе", чтобы выжить, была вынуждена притвориться мёртвой. По её словам, кто-то из нападавших открыл огонь по группе людей — и девушка успела сообразить, как остаться в живых: для этого она притворилась погибшей. Видео с её рассказом публикует газета "Известия".

Пострадавшая при теракте в "Крокусе" рассказала о хитрости, которая помогла ей выжить. Видео © t.me / iz.ru

"Я упала, сделала вид, что умерла. Девушку рядом со мной убили. Я лежала под дверью, дышала воздухом. Через какое-то время выползла, осмотрелась, везде был дым. Поползла к выходу, поняла, что уже никого нет", — заявила девушка.