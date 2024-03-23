Девушка рассказала, на какую хитрость пошла, чтобы спастись из захваченного "Крокуса"
Девушка притворилась мёртвой, чтобы покинуть "Крокус сити холл", и спаслась
Пострадавшая при теракте в "Крокусе" рассказала о хитрости, которая помогла ей выжить. Обложка © t.me / iz.ru
Одна из пострадавших при теракте в "Крокусе", чтобы выжить, была вынуждена притвориться мёртвой. По её словам, кто-то из нападавших открыл огонь по группе людей — и девушка успела сообразить, как остаться в живых: для этого она притворилась погибшей. Видео с её рассказом публикует газета "Известия".
Пострадавшая при теракте в "Крокусе" рассказала о хитрости, которая помогла ей выжить. Видео © t.me / iz.ru
"Я упала, сделала вид, что умерла. Девушку рядом со мной убили. Я лежала под дверью, дышала воздухом. Через какое-то время выползла, осмотрелась, везде был дым. Поползла к выходу, поняла, что уже никого нет", — заявила девушка.
Теперь она находится в больнице под наблюдением врачей.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. На данный момент возгорание локализовано, возбуждено уголовное дело. О ходе расследования теракта и об оказании помощи пострадавшим доложили президенту Владимиру Путину. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья, на данный момент в нём более 140 имён. По последним данным, погибло более 60 человек.