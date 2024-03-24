Бастрыкин поставил задачи следствию на первом оперативном совещании в "Крокусе"
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл к "Крокус сити холлу". Обложка © Telegram / Следком
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл к "Крокус сити холлу", где в результате теракта погибли 133 человека, и проконтролировал работу следователей на месте трагедии. Кадрами с оперативного совещания делится само ведомство.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл к "Крокус сити холлу". Видео © Telegram / Следком
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин провёл оперативное совещание на месте теракта, где проконтролировал работу следственной группы и заслушал доклады о последних результатах расследования", — уточнили в СК.
По словам Бастрыкина, сейчас предстоит в мельчайших подробностях восстановить хронологию теракта, а также установить абсолютно всех лиц, причастных к случившемуся, в том числе организаторов и заказчиков. Кроме того, следователи оценят, как сработали системы безопасности "Крокуса", в частности были ли открыты запасные выходы.
Напомним, теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по данным из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали сообщники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.