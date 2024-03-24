Фотограф снял террориста в "Крокусе" во время "разведки" перед бойней 7 марта

Один из напавших на беззащитных людей в "Крокус сити холле" террористов приходил в развлекательный центр ещё 7 марта. Он мог наведаться в РЦ ради разведки перед нападением, пишет военкор Юрий Котенок.

"Один из террористов, устроивших бойню в "Крокус сити холле", 7 марта посещал торговый центр. Об этом сообщил подрабатывавший в "Крокусе" фотограф, на камеру которого попал будущий убийца", — говорится в публикации военного корреспондента в личном телеграм-канале.