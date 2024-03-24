Фотограф снял террориста в "Крокусе" во время "разведки" перед бойней 7 марта
Один из террористов фотографировался в "Крокусе" 7 марта. Обложка © Telegram, VK / Военкор Котенок, СОЛОВЬЁВ LIVE
Один из напавших на беззащитных людей в "Крокус сити холле" террористов приходил в развлекательный центр ещё 7 марта. Он мог наведаться в РЦ ради разведки перед нападением, пишет военкор Юрий Котенок.
"Один из террористов, устроивших бойню в "Крокус сити холле", 7 марта посещал торговый центр. Об этом сообщил подрабатывавший в "Крокусе" фотограф, на камеру которого попал будущий убийца", — говорится в публикации военного корреспондента в личном телеграм-канале.
Исходя из даты Котенок сделал вывод, что теракт изначально планировался именно в праздничные даты — 8 и 9 марта, о которых американских граждан предупредило Посольство США в Москве. И, судя по всему, ввиду каких-то обстоятельств кровавые планы были перенесены на две недели вперёд.
Напомним, атака террористов на Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по собравшимся на концерт группы "Пикник" людям незадолго до начала выступления. СК РФ сообщил, что теракт унёс жизни 133 человек, а неофициальные источники говорят о 143 жертвах. Правоохранители задержали 11 подозреваемых, в их числе четверо террористов, непосредственно жавших на курок. Преступники пытались бежать на Украину, где их ожидали подельники. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура по убитым в результате террористического акта.