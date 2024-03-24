Минздрав Подмосковья опубликовал новый список из 180 пострадавших в "Крокусе"

Минздрав Московской области дополнил список пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", к настоящему моменту в нём находится 180 человек. Список опубликован на официальном сайте министерства. На стационарном лечении находится 142 человека, ещё 38 — на амбулаторном.