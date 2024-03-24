Минздрав Подмосковья опубликовал новый список из 180 пострадавших в "Крокусе"
Минздрав Московской области дополнил список пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле", к настоящему моменту в нём находится 180 человек. Список опубликован на официальном сайте министерства. На стационарном лечении находится 142 человека, ещё 38 — на амбулаторном.
Обновлённый список из 180 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья
Обновлённый список из 180 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья
Обновлённый список из 180 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам поймано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав