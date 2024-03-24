В Москве началась процедура опознания погибших при теракте в "Крокусе"

Процедура опознания тел погибших при террористической атаке на концертный комплекс "Крокус сити холл" начата в Москве, она проходит круглосуточно. Об этом сообщили на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения.

"В Москве начаты процедуры опознания погибших в результате трагедии в "Крокус сити холле". Процедура проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК", — сказано в тексте сообщения.