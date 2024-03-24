В Москве началась процедура опознания погибших при теракте в "Крокусе"
Процедура опознания тел погибших при террористической атаке на концертный комплекс "Крокус сити холл" начата в Москве, она проходит круглосуточно. Об этом сообщили на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения.
"В Москве начаты процедуры опознания погибших в результате трагедии в "Крокус сити холле". Процедура проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК", — сказано в тексте сообщения.
Учитывая трудоёмкость проведения процедуры, отдельные случаи могут потребовать проведения молекулярно-генетической экспертизы, которая занимает не менее двух недель. Родным погибших на месте помогают оформить все документы. Также организована служба психологической поддержки.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось прямо перед началом концерта группы "Пикник". Вооружённые террористы, едва выйдя из машины, начали убивать всех людей, которые попадались им на пути в зрительный зал комплекса. СК РФ заявлял о 137 погибших. Однако по неофициальной информации, число жертв достигает 143. По горячим следам задержали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.
Life.ru