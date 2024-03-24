Папа римский молился за жертв теракта в "Крокусе" на мессе Вербного воскресенья
Папа римский Франциск заявил, что теракт в подмосковном "Крокус сити холле" является бесчеловечным актом, оскорбляющим самого Господа. Понтифик завершил мессу в Вербное воскресенье молитвой по жертвам нападения.
"Молюсь за жертв зверского теракта, совершённого в Москве. Пусть Господь примет их души в своём царстве в мире и успокоит их близких. Пусть изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, который наказал не убивать", — заявил он по завершении праздничной мессы Пальмового (Вербного) воскресенья, которое отмечает Римско-католическая церковь.
Епископ призвал всех участников праздничной службы, которых на площади Святого Петра собралось 25 тысяч человек, также направить свои молитвы тем, кто страдает из-за войн. При этом римский понтифик предупредил об опасности усугубления страданий и риске гуманитарной трагедии. 87-летний глава Святого престола объехал площадь на открытом папамобиле, приветствуя прихожан. Однако проповедь он не прочёл из-за слабого голоса после болезни.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако, по неофициальной информации, число жертв достигает 143. По горячим следам задержали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.
ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI