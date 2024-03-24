Папа римский молился за жертв теракта в "Крокусе" на мессе Вербного воскресенья

Папа римский Франциск заявил, что теракт в подмосковном "Крокус сити холле" является бесчеловечным актом, оскорбляющим самого Господа. Понтифик завершил мессу в Вербное воскресенье молитвой по жертвам нападения.

"Молюсь за жертв зверского теракта, совершённого в Москве. Пусть Господь примет их души в своём царстве в мире и успокоит их близких. Пусть изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, который наказал не убивать", — заявил он по завершении праздничной мессы Пальмового (Вербного) воскресенья, которое отмечает Римско-католическая церковь.