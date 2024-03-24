Азаров: Киевляне не несут цветы к Посольству РФ в связи с терактом из страха 24 марта, 11:17 К "Крокусу" несут цветы в память о погибших в теракте. Обложка © Life.ru

На Украине неравнодушные жители боятся открыто сочувствовать России в связи с терактом в "Крокус сити холле", так как запуганы киевской властью и могут оказаться за решёткой. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Киевский режим ликует — киевляне не несут цветы к зданию Посольства Российской Федерации в Киеве. Но это не потому, что они не сочувствуют или не скорбят вместе с россиянами. А потому, что простые украинцы до такой степени запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, украинцев могут обвинить в коллаборационизме и отправить в тюрьму или же с ними без суда и следствия разберутся бойцы нацбатальонов. Кроме того, сейчас на Украине много тех, кто готов сдать соседа при любом удобном случае, а значит, человек, соболезнующий россиянам, рискует многим, отметил Азаров.

Он привёл пример, как в селе Малые Проходы Харьковской области командир батальона 107-й территориальной обороны жестоко избил местного жителя, который во дворе дома зажёг свечу в память о жертвах теракта в "Крокусе".

Авторы Татьяна Миссуми