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24 марта, 10:56

Алиев с Путиным созвонились после теракта в "Крокусе" и наметили важные шаги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования и осудил террористическую атаку в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе "Крокус сити холл", унёсший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказано в тексте сообщения пресс-службы Президента РФ по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Азербайджанский лидер отметил, что все граждане его страны скорбят вместе с российским народом в день общенационального траура, и выразил убеждённость в том, что террористы и те, кто стоит за ними, обязательно будут сурово наказаны за свои преступления против мирных граждан РФ.

"Владимир Путин, со своей стороны, поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнёрства и союзничества двух государств", — написано в телеграм-канале пресс-службы.

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Ранее Life.ru сообщал, что глава КНДР Ким Чен Ын также прислал Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями после теракта, который произошёл 22 марта в концертном комплексе "Крокус сити холл" и унёс жизни более 130 человек. С осуждением террористической атаки выступили лидеры многих стран: Чехии, ФРГ, Сирии, Турции, Казахстана, Франции и Греции. Кроме того, российский лидер получил телеграммы с соболезнованиями от президента Белоруссии Александра Лукашенко, главы Правительства Армении Никола Пашиняна и катарского эмира шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани. Лидеры ЦАР, Доминиканы и Португалии также осудили теракт в Подмосковье.

Обложка ©

ТАСС / Карпухин Сергей

Владимир Озеров
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