Алиев с Путиным созвонились после теракта в "Крокусе" и наметили важные шаги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования и осудил террористическую атаку в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе "Крокус сити холл", унёсший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказано в тексте сообщения пресс-службы Президента РФ по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Азербайджанский лидер отметил, что все граждане его страны скорбят вместе с российским народом в день общенационального траура, и выразил убеждённость в том, что террористы и те, кто стоит за ними, обязательно будут сурово наказаны за свои преступления против мирных граждан РФ.