Регион

Уведомления отключены

24 марта, 03:54

Президент Эстонии ужаснулся жестокости теракта в "Крокусе"

Президент Эстонии Карис осудил теракт в "Крокус сити холле"

Президент Эстонии Алар Карис осудил теракт в подмосковном "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта и унёс жизни более 130 человек.

"Эстония решительно осуждает терроризм в любой форме. Cмертоносная террористическая атака на "Крокус сити холл" ужасает своей жестокостью", — написал он в социальной сети X.

Антонов указал на смущающие его действия террористов и западных партнёров
Антонов указал на смущающие его действия террористов и западных партнёров

Ранее теракт в России осудили власти Чехии, Германии, Сирии, Турции, Казахстана, Франции, Греции, ЦАР, Доминиканы и Португалии. Также телеграммы президенту РФ Владимиру Путину направили глава Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK

Николь Вербер
  • Новости
  • Эстония
  • Теракт в "Крокусе"
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров