Президент Эстонии ужаснулся жестокости теракта в "Крокусе"
Президент Эстонии Карис осудил теракт в "Крокус сити холле"
Президент Эстонии Алар Карис осудил теракт в подмосковном "Крокус сити холле", который произошёл вечером 22 марта и унёс жизни более 130 человек.
"Эстония решительно осуждает терроризм в любой форме. Cмертоносная террористическая атака на "Крокус сити холл" ужасает своей жестокостью", — написал он в социальной сети X.
Ранее теракт в России осудили власти Чехии, Германии, Сирии, Турции, Казахстана, Франции, Греции, ЦАР, Доминиканы и Португалии. Также телеграммы президенту РФ Владимиру Путину направили глава Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и лидер КНДР Ким Чен Ын.
ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK