Лукашенко выразил Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования и предложил помощь в борьбе с терроризмом после трагедии в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность к взаимодействию в борьбе с терроризмом", — отметил он.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 93 человека, ещё более 120 пострадали. В крайне тяжёлом состоянии находятся 16 человек. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают.