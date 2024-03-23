Лукашенко выразил Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования и предложил помощь в борьбе с терроризмом после трагедии в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.