Патрушев обещал наказание всем виновным в массовом убийстве в "Крокусе"
Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" наглядно продемонстрировал, что терроризм — это угроза всеобщей безопасности, для борьбы с которой нужны скоординированные усилия всех ведомств и самих граждан. Об этом сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Совершённое преступление является ещё одним подтверждением, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующую от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий, направленных на предотвращение террористической деятельности", — пояснил он.
Патрушев пообещал, что виновные в массовой гибели людей в "Крокусе" не останутся безнаказанными.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. А спасатели разбирают завалы после пожара, к работе привлечены кинологи.