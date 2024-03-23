Регион

Уведомления отключены

Стрельба в "Крокусе"
Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Патрушев обещал наказание всем виновным в массовом убийстве в "Крокусе"

23 марта, 09:17
Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" наглядно продемонстрировал, что терроризм — это угроза всеобщей безопасности, для борьбы с которой нужны скоординированные усилия всех ведомств и самих граждан. Об этом сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Совершённое преступление является ещё одним подтверждением, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующую от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий, направленных на предотвращение террористической деятельности", — пояснил он.

Патрушев пообещал, что виновные в массовой гибели людей в "Крокусе" не останутся безнаказанными.

"Весело сегодня в Москве?": Что известно о задержанных по делу о теракте в московском "Крокус сити холле"
"Весело сегодня в Москве?": Что известно о задержанных по делу о теракте в московском "Крокус сити холле"

Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. А спасатели разбирают завалы после пожара, к работе привлечены кинологи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!