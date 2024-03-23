Патрушев обещал наказание всем виновным в массовом убийстве в "Крокусе" 23 марта, 09:17 Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru

Террористический акт в подмосковном "Крокус сити холле" наглядно продемонстрировал, что терроризм — это угроза всеобщей безопасности, для борьбы с которой нужны скоординированные усилия всех ведомств и самих граждан. Об этом сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Совершённое преступление является ещё одним подтверждением, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующую от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий, направленных на предотвращение террористической деятельности", — пояснил он.

Патрушев пообещал, что виновные в массовой гибели людей в "Крокусе" не останутся безнаказанными.

Авторы Татьяна Миссуми