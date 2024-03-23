Кинологи с собаками ищут людей под завалами в "Крокусе" МЧС РФ: Спасатели приступили к разбору завалов в "Крокусе", привлечены кинологи 23 марта, 08:59 "Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru

В подмосковном "Крокус сити холле", где накануне в результате теракта погибло более 90 человек, начался разбор завалов после пожара. Кинологи с собаками ищут людей под обломками, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

"Аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас" приступили к разбору завалов. Спасатели МЧС России продолжают работу по ликвидации пожара в "Крокусе", — уточнили в ведомстве.

В распоряжении спасательных групп робототехнические комплексы, беспилотники, кинологи. С семьями погибших работают психологи. Всего задействовано 29 специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и шесть психологов главных управлений ведомства по Москве и области. Помощь уже оказана в 693 случаях обращений.

Авторы Татьяна Миссуми