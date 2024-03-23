Кинологи с собаками ищут людей под завалами в "Крокусе"
МЧС РФ: Спасатели приступили к разбору завалов в "Крокусе", привлечены кинологи
"Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru
В подмосковном "Крокус сити холле", где накануне в результате теракта погибло более 90 человек, начался разбор завалов после пожара. Кинологи с собаками ищут людей под обломками, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
"Аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска "Лидер" и отряда "Центроспас" приступили к разбору завалов. Спасатели МЧС России продолжают работу по ликвидации пожара в "Крокусе", — уточнили в ведомстве.
В распоряжении спасательных групп робототехнические комплексы, беспилотники, кинологи. С семьями погибших работают психологи. Всего задействовано 29 специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и шесть психологов главных управлений ведомства по Москве и области. Помощь уже оказана в 693 случаях обращений.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают.