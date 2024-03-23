Мурашко: Состояние 16 из 107 раненых при теракте в "Крокусе" крайне тяжёлое

Состояние 16 раненых в результате теракта в подмосковном "Крокусе", среди которых один ребёнок, крайне тяжёлое. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребёнок, — крайне тяжёлое", — сказал он в разговоре с журналистами.

Ещё 44, в том числе двое детей, находятся в тяжёлом состоянии. Всего в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медучреждениях сейчас находятся 107 человек, добавил Мурашко.