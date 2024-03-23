Мурашко: Состояние 16 из 107 раненых при теракте в "Крокусе" крайне тяжёлое
Состояние 16 раненых в результате теракта в подмосковном "Крокусе", среди которых один ребёнок, крайне тяжёлое. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребёнок, — крайне тяжёлое", — сказал он в разговоре с журналистами.
Ещё 44, в том числе двое детей, находятся в тяжёлом состоянии. Всего в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медучреждениях сейчас находятся 107 человек, добавил Мурашко.
Тем временем в "Крокусе" начался разбор завалов после пожара. В настоящее время, как сообщили в МЧС, кинологи с собаками ищут людей под обломками.
Напомним, 22 марта террористы ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают.
TACC / Алексей Белкин