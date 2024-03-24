Антонов указал на смущающие его действия террористов и западных партнёров

Бегство террористов к границе с Украиной после устроенной в подмосковном Красногорске стрельбы вызывает вопросы. Об этом ТАСС сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

"Смущает, кстати говоря, не только меня объективная информация о том, что эти ублюдки бежали к украинской границе. Почему именно туда? Что с этим связано? Это при том, что они прекрасно знали, что сегодня граница эта серьёзно укреплена", — отметил дипломат.