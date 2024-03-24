Антонов указал на смущающие его действия террористов и западных партнёров
Посол РФ в США Антонов: Бегство боевиков к границе с Украиной вызывает вопросы
Посол России в США Анатолий Антонов возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах террористического акта в "Крокус сити холле". Обложка © Telegram / Посольство России в США
Бегство террористов к границе с Украиной после устроенной в подмосковном Красногорске стрельбы вызывает вопросы. Об этом ТАСС сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
"Смущает, кстати говоря, не только меня объективная информация о том, что эти ублюдки бежали к украинской границе. Почему именно туда? Что с этим связано? Это при том, что они прекрасно знали, что сегодня граница эта серьёзно укреплена", — отметил дипломат.
Заставляют задуматься, по его словам, и попытки перевести "стрелку" на ИГИЛ*. Напомним, Белый дом осудил теракт в "Крокус сити холле", обвинив в случившемся эту организацию. Об этом же говорили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако в МИД России в пух и прах разнесли эту версию.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.