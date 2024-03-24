Атака против каждого жителя: Политологи указали на западный след в теракте в "Крокусе"
Политолог Потуремский: Запад был хорошо осведомлён о происходящем в "Крокусе"
Разбор завалов в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России
Без участия западных партнёров Киев не смог бы организовать теракт в "Крокус сити холле". Об этом заявил в беседе с URA.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Реакция Запада была не просто быстрая, а опережающая. Всё, что происходило, показывает, что Запад был очень хорошо осведомлён о происходящем. Это говорит о скоординированных действиях. Перейти к прямой террористической угрозе, к атакам против каждого жителя страны — вот инструмент, который показывает Запад", — объяснил эксперт.
По его словам, оказаться на Украине, куда направлялись террористы, без связей и координации невозможно. Было бы странно, если бы это происходило спонтанно и украинцы были бы не в курсе.
"Были предупреждения со стороны англосаксонских стран: Соединённых Штатов и Великобритании. Они были ещё накануне выборов. Ещё тогда было ощущение, что эти предупреждения делаются не просто так", — отметил член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов, добавив, что атаки на Россию создаются и инициируются США.
Что касается осведомлённости Штатов — на это указывает их реакция на трагедию. Американские официальные лица защищали Киев: мол, он не причастен. Таким образом, один террорист выгораживал другого, объяснил политолог. По его мнению, США стоят за множеством терактов и диверсий, происходящих в разных частях мира, часто прибегают к помощи различных террористических групп и устраивают теракты под чужим флагом — это их стандартные действия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Украина заврались — не могут выдвинуть общую версию по теракту. Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в котором виновником трагедии называется ИГИЛ*. При этом Владимиру Зеленскому "хватило ума" обвинить в совершении теракта Россию.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.