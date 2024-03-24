"Остановите здесь": Обнародованы шокирующие кадры первых минут теракта в "Крокусе"
Появилось новое видео первых минут после начала стрельбы в "Крокус сити холле"
В распоряжении SHOT оказались новые кадры, записанные спустя несколько минут после начала стрельбы в концертном зале "Крокус сити холл". На них из окна такси запечатлены спешно покидающие здание посетители. Некоторые люди всё ещё забаррикадированы на втором этаже и скрываются от боевиков.
Появились новые кадры первых минут после начала стрельбы в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT
Ведущая съёмку девушка не может совладать с эмоциями и с трудом просит водителя высадить её у парковки, чтобы найти потерянного в этой вакханалии супруга. За кадром слышны реплики другой пассажирки, которая тоже не понимает, что происходит. Разговор проходит под "аккомпанемент" нескольких взрывов.
Также очевидцы инцидента запечатлели, как атаковавшие "Крокус" боевики расправляются с посетителями концертного зала. В результате действий террористов погибли 133 человека. Ещё 140 пострадали, за их жизни борются медики. Россияне выстроились в очереди у донорских центров, чтобы сдать для раненых кровь.
Telegram / SHOT