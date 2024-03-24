"Остановите здесь": Обнародованы шокирующие кадры первых минут теракта в "Крокусе"

В распоряжении SHOT оказались новые кадры, записанные спустя несколько минут после начала стрельбы в концертном зале "Крокус сити холл". На них из окна такси запечатлены спешно покидающие здание посетители. Некоторые люди всё ещё забаррикадированы на втором этаже и скрываются от боевиков.

Ведущая съёмку девушка не может совладать с эмоциями и с трудом просит водителя высадить её у парковки, чтобы найти потерянного в этой вакханалии супруга. За кадром слышны реплики другой пассажирки, которая тоже не понимает, что происходит. Разговор проходит под "аккомпанемент" нескольких взрывов.