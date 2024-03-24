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24 марта, 00:56

"Остановите здесь": Обнародованы шокирующие кадры первых минут теракта в "Крокусе"

Появилось новое видео первых минут после начала стрельбы в "Крокус сити холле"

В распоряжении SHOT оказались новые кадры, записанные спустя несколько минут после начала стрельбы в концертном зале "Крокус сити холл". На них из окна такси запечатлены спешно покидающие здание посетители. Некоторые люди всё ещё забаррикадированы на втором этаже и скрываются от боевиков.

Появились новые кадры первых минут после начала стрельбы в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT

Ведущая съёмку девушка не может совладать с эмоциями и с трудом просит водителя высадить её у парковки, чтобы найти потерянного в этой вакханалии супруга. За кадром слышны реплики другой пассажирки, которая тоже не понимает, что происходит. Разговор проходит под "аккомпанемент" нескольких взрывов.

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Россиянка ищет дочерей, чьи имена были в списках пострадавших в теракте, но позже пропали

Также очевидцы инцидента запечатлели, как атаковавшие "Крокус" боевики расправляются с посетителями концертного зала. В результате действий террористов погибли 133 человека. Ещё 140 пострадали, за их жизни борются медики. Россияне выстроились в очереди у донорских центров, чтобы сдать для раненых кровь.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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