Захарова высмеяла Белый дом и Киев из-за разницы в "показаниях"

Вашингтон и Киев запутались в собственной лжи и даже не способны договориться об одинаковой версии относительно произошедшего в "Крокус сити холле" теракта. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в котором виновником трагедии называется ИГИЛ*.

"А вот американские подопечные в Киеве заявляют, что это Россия совершила теракт. Вы посмотрите, как заврались в Белом доме и на Банковой, даже не могут согласовать общую версию", — сыронизировала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ отметила, что среди всех мировых лидеров одному лишь Владимиру Зеленскому "хватило ума" обвинить Россию в совершении теракта в подмосковном "Крокусе". По её словам, это объясняется тем, что "на воре и шапка горит".