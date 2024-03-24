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23 марта, 21:47

Захарова высмеяла Белый дом и Киев из-за разницы в "показаниях"

Захарова: США и Украина заврались, не могут выдвинуть общую версию по теракту

Вашингтон и Киев запутались в собственной лжи и даже не способны договориться об одинаковой версии относительно произошедшего в "Крокус сити холле" теракта. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в котором виновником трагедии называется ИГИЛ*.

"А вот американские подопечные в Киеве заявляют, что это Россия совершила теракт. Вы посмотрите, как заврались в Белом доме и на Банковой, даже не могут согласовать общую версию", — сыронизировала Захарова в своём телеграм-канале.

Захарова: "Информационные террористы" злорадствовали в Киеве во время теракта
Захарова: "Информационные террористы" злорадствовали в Киеве во время теракта

Ранее официальный представитель МИД РФ отметила, что среди всех мировых лидеров одному лишь Владимиру Зеленскому "хватило ума" обвинить Россию в совершении теракта в подмосковном "Крокусе". По её словам, это объясняется тем, что "на воре и шапка горит".

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Telegram / Мария Захарова

Лариса Сафронова
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