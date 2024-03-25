Кремль высказался о главной версии по авторам теракта в "Крокусе" — Украина или ИГИЛ*
Песков: Окончательной версии следствия о причинах теракта в "Крокусе" пока нет
У следствия пока нет окончательной версии причин теракта в красногорском "Крокус сити холле", в том числе насчёт причастности ИГИЛ* или Украины. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Следствие идёт, пока ещё не озвучивалась какая-то стройная версия. Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии вообще не выдвигались. Нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств", — призвал представитель Кремля.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики устроили стрельбу в подмосковном "Крокусе", а затем подожгли здание. По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего было задержано 11 человек, четыре непосредственных исполнителя пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав