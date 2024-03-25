Все четверо обвиняемых в теракте в "Крокусе" арестованы

Басманный суд города Москвы арестовал ещё двоих фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого 137 человек погибли и 182 пострадали.

Фигуранты дела о теракте Файзов и Фаридуни в зале суда. Видео © Life.ru

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года", — говорится в решении суда в отношении третьего обвиняемого — 25-летнего Шамсидина Фаридуни.

Преступник пробудет в СИЗО до 22 мая 2024 года, как и четвёртый фигурант дела — 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Его доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он пострадал при задержании. Обвиняемый получил ранение глаза, отстреливаясь от силовиков во время попытки скрыться на автомобиле в Брянской области. Во время оглашения решения суда он отвернулся от камер. На ногах у него лежал мочеприёмник.

19-летний Мухаммадсобир Файзов в зале суда. Фото © Life.ru