Все четверо обвиняемых в теракте в "Крокусе" арестованы
Басманный суд арестовал четвёртого обвиняемого в теракте в "Крокусе" Файзова
Фигуранты дела о теракте Файзов и Фаридуни. Обложка © Life.ru
Басманный суд города Москвы арестовал ещё двоих фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в результате которого 137 человек погибли и 182 пострадали.
Фигуранты дела о теракте Файзов и Фаридуни в зале суда. Видео © Life.ru
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года", — говорится в решении суда в отношении третьего обвиняемого — 25-летнего Шамсидина Фаридуни.
Преступник пробудет в СИЗО до 22 мая 2024 года, как и четвёртый фигурант дела — 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Его доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он пострадал при задержании. Обвиняемый получил ранение глаза, отстреливаясь от силовиков во время попытки скрыться на автомобиле в Брянской области. Во время оглашения решения суда он отвернулся от камер. На ногах у него лежал мочеприёмник.
19-летний Мухаммадсобир Файзов в зале суда. Фото © Life.ru
Известно, что он был зарегистрирован в Иванове, где работал в барбершопе. На днях, кстати, во время допроса в больнице он рассказывал о встрече с "инструкторами" в аэропорту. По словам преступника, там его встретили неизвестные, вручили документы, объяснив, что это разрешение на пребывание в России.
Как сообщал Life.ru, первых двух фигурантов ранее также доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения. Они также пробудут в СИЗО до 22 мая. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Один из них, кстати, вёл себя неадекватно в зале суда. Подробнее о том, что известно о бесчеловечном теракте к этой минуте, — в нашем материале.