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24 марта, 19:14

Подозреваемых в теракте доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения

Террористов, устроивших зверскую расправу над посетителями подмосковного "Крокус сити холла" 22 марта, привезли к зданию Басманного суда. Там подозреваемым изберут меру пресечения.

Подозреваемых в теракте доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения. Видео © Life.ru

Двум предполагаемым участникам теракта предъявлены обвинения. Следствие просит арестовать Мирзоева Далерджона Баротовича и Рачабализода Саидакрами Муродали.

Родственники опознали более 80 жертв теракта в "Крокусе"
Родственники опознали более 80 жертв теракта в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открывали огонь по безоружным посетителям, а после облили зал бензином и подожгли. СК РФ сообщил о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.

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Life.ru

Николь Вербер
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