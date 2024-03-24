Подозреваемых в теракте доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения
Террористов, устроивших зверскую расправу над посетителями подмосковного "Крокус сити холла" 22 марта, привезли к зданию Басманного суда. Там подозреваемым изберут меру пресечения.
Подозреваемых в теракте доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения. Видео © Life.ru
Двум предполагаемым участникам теракта предъявлены обвинения. Следствие просит арестовать Мирзоева Далерджона Баротовича и Рачабализода Саидакрами Муродали.
Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открывали огонь по безоружным посетителям, а после облили зал бензином и подожгли. СК РФ сообщил о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.
Life.ru