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24 марта, 16:56

Родственники опознали более 80 жертв теракта в "Крокусе"

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В результате теракта в "Крокус сити холле" погибло 137 человек, родственники 80 из них уже прошли процедуру опознания в Москве. Сейчас с ними работают психологи и медики, рассказали представители социальных служб.

"За воскресенье в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы процедуру опознания прошли родственники более 80 погибших", — сообщили специалисты в беседе с ТАСС.

Гражданка Белоруссии погибла от рук террористов в "Крокусе"
Гражданка Белоруссии погибла от рук террористов в "Крокусе"

Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открывали огонь по всем, кто попадался им на глаза, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.

Каринэ Гевондян
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