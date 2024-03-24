Родственники опознали более 80 жертв теракта в "Крокусе"
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В результате теракта в "Крокус сити холле" погибло 137 человек, родственники 80 из них уже прошли процедуру опознания в Москве. Сейчас с ними работают психологи и медики, рассказали представители социальных служб.
"За воскресенье в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы процедуру опознания прошли родственники более 80 погибших", — сообщили специалисты в беседе с ТАСС.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открывали огонь по всем, кто попадался им на глаза, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.