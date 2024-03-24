Гражданка Белоруссии погибла от рук террористов в "Крокусе"

Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Печальное известие сообщила пресс-служба посольства республики в России.

"С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения", — рассказали в телеграм-канале дипмиссии.