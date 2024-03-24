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24 марта, 16:12

Гражданка Белоруссии погибла от рук террористов в "Крокусе"

Стихийный мемориал у "Крокуса". Фото © "Единая Россия"

Стихийный мемориал у "Крокуса". Фото © "Единая Россия"

Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Печальное известие сообщила пресс-служба посольства республики в России.

"С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения",  рассказали в телеграм-канале дипмиссии.

Первые выплаты получили пострадавшие при теракте в "Крокусе" из девяти регионов
Первые выплаты получили пострадавшие при теракте в "Крокусе" из девяти регионов

Напомним, 22 марта "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт группы "Пикник", подвергся нападению террористов. Головорезы открыли стрельбу по посетителям, после чего облили зрительный зал бензином и подожгли. СК РФ заявил о 137 погибших. Неофициальные источники говорят о том, что количество жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, в том числе и четверо террористов, которые пытались бежать через границу с Украиной, где их должны были встретить подельники. В России 24 марта объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте.

Андрей Бражников
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