Дёргался и бредил: Арестованный террорист Мирзоев в зале суда вёл себя неадекватно

Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" — Далерджон Мирзоев — в клетке вёл себя неадекватно. Судя по кадрам из зала суда, опубликованным SHOT , он дёргался, не понимал, где находится, бредил, совершал странные движения и гримасничал.

Между тем он полностью признал вину в совершении теракта. Известно, что Мирзоев — уроженец Таджикистана, ему 32 года, у него четверо несовершеннолетних детей. Имел временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, которая закончилась. При этом второй фигурант дела — 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали — женат, у него есть ребёнок. Суд тоже отправил его под арест на два месяца, он полностью признал вину.