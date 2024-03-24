Дёргался и бредил: Арестованный террорист Мирзоев в зале суда вёл себя неадекватно
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" Мирзоев полностью признал вину
Судебное заседание по делу о теракте. Обложка © Telegram / SHOT
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" — Далерджон Мирзоев — в клетке вёл себя неадекватно. Судя по кадрам из зала суда, опубликованным SHOT, он дёргался, не понимал, где находится, бредил, совершал странные движения и гримасничал.
Судебное заседание по делу о теракте. Видео © Telegram / SHOT
Между тем он полностью признал вину в совершении теракта. Известно, что Мирзоев — уроженец Таджикистана, ему 32 года, у него четверо несовершеннолетних детей. Имел временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, которая закончилась. При этом второй фигурант дела — 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали — женат, у него есть ребёнок. Суд тоже отправил его под арест на два месяца, он полностью признал вину.
Между тем предъявлено обвинение в теракте ещё двум участникам нападения — Файзову Мухаммадсобиру и Фаридуни Шамсидину. Они также доставлены в суд для избрания им меры пресечения.
Как сообщал Life.ru, сегодня вечером двух фигурантов доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения. Суд уже арестовал первого на два месяца — Мирзоев пробудет в СИЗО до 22 мая. Обоим грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, жуткий теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник". Боевики расстреляли людей, а после облили зал бензином и подожгли. СК РФ сообщал о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины — там их ожидали подельники.