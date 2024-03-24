Двоим подозреваемым в теракте в "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы
Второй фигурант дела о теракте в зале суда. Обложка © Life.ru
Двум фигурантам дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", которым уже предъявлено обвинение, грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Второй фигурант дела о теракте в зале суда. Видео © Life.ru
Как уточняется, фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлёкшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция — пожизненное заключение, пишет РИА "Новости".
Сегодня вечером их привезли в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Вопрос об аресте будет рассматриваться в закрытом режиме. Life.ru публиковал видео с первым фигурантом дела. Оба, кстати, не понимают по-русски. Для них пригласили переводчиков.