Регион

Уведомления отключены

24 марта, 20:12
5561

Двоим подозреваемым в теракте в "Крокусе" грозит пожизненное лишение свободы

Второй фигурант дела о теракте в зале суда. Обложка © Life.ru

Второй фигурант дела о теракте в зале суда. Обложка © Life.ru

Двум фигурантам дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", которым уже предъявлено обвинение, грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Второй фигурант дела о теракте в зале суда. Видео © Life.ru

Как уточняется, фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлёкшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция — пожизненное заключение, пишет РИА "Новости".

Сегодня вечером их привезли в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Вопрос об аресте будет рассматриваться в закрытом режиме. Life.ru публиковал видео с первым фигурантом дела. Оба, кстати, не понимают по-русски. Для них пригласили переводчиков.

Николь Вербер
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров