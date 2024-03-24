Тяжёлое дыхание и испуганный взгляд: Life.ru публикует видео с террористами из зала суда

Публикуем кадры из зала Басманного суда, где проходит заседание по делу теракта в "Крокусе". Сегодня вечером туда доставили двух подозреваемых, которым уже предъявили обвинения: Мирзоева Далерджона Баротовича и Рачабализода Саидакрами Муродали. Им грозит пожизненное.