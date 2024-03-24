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24 марта, 19:48
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Тяжёлое дыхание и испуганный взгляд: Life.ru публикует видео с террористами из зала суда

Опубликовано видео из суда, где проходит заседание по делу теракта в "Крокусе"

Публикуем кадры из зала Басманного суда, где проходит заседание по делу теракта в "Крокусе". Сегодня вечером туда доставили двух подозреваемых, которым уже предъявили обвинения: Мирзоева Далерджона Баротовича и Рачабализода Саидакрами Муродали. Им грозит пожизненное.

Фигурант дела Далерджон Мирзоев. Видео © Life.ru

Жуткий теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник". Боевики расстреляли людей, а после облили зал бензином и подожгли. СК РФ сообщал о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины — там их ожидали подельники.

МЧС РФ: Опознаны 68 погибших при теракте в "Крокус сити холле"
МЧС РФ: Опознаны 68 погибших при теракте в "Крокус сити холле"
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Life.ru

Николь Вербер
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