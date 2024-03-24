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24 марта, 19:28

МЧС РФ: Опознаны 68 погибших при теракте в "Крокус сили холле"

Опознаны 68 погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сили холле". Обновлённый список опубликован на сайте МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, список будет дополняться. К настоящему моменту известно о 137 жертвах.

Подозреваемых в теракте доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения
Подозреваемых в теракте доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник" произошёл теракт. Нападавшие открыли огонь по простым гражданам, а после облили зал бензином и подожгли. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.

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Telegram / МЧС России

Николь Вербер
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