МЧС РФ: Опознаны 68 погибших при теракте в "Крокус сили холле"
Опознаны 68 погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сили холле". Обновлённый список опубликован на сайте МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, список будет дополняться. К настоящему моменту известно о 137 жертвах.
Напомним, вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник" произошёл теракт. Нападавшие открыли огонь по простым гражданам, а после облили зал бензином и подожгли. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.
Telegram / МЧС России