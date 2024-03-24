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24 марта, 20:20

Суд арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева на 2 месяца

Первый фигурант дела о теракте. Обложка © Life.ru

Первый фигурант дела о теракте. Обложка © Life.ru

Басманный суд города Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 22 мая. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда, куда сегодня привезли двух подозреваемых — Мирзоева Далерджона Баротовича и Рачабализода Саидакрами Муродали.

"Избрать Мирзоеву меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 22 мая", — зачитала решение судья Елена Ленская.

Им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлёкшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Мирзоев полностью признал вину.

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Напомним, жуткий теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник". Боевики расстреляли людей, а после облили зал бензином и подожгли. СК РФ сообщал о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины — там их ожидали подельники.

Николь Вербер
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