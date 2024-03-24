Суд арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева на 2 месяца

Басманный суд города Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Далерджона Мирзоева на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 22 мая. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда, куда сегодня привезли двух подозреваемых — Мирзоева Далерджона Баротовича и Рачабализода Саидакрами Муродали.