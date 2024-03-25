Четвёртого подозреваемого по делу о теракте доставили в зал суда на носилках

Четвёртого подозреваемого по делу о страшном теракте в подмосковном "Крокус сити холле" — 19-летнего Мухаммадсобира Файзова — доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он был ранен при задержании. Из одежды на нём лишь медицинский халат. Также врачи установили ему катетер.