Четвёртого подозреваемого по делу о теракте доставили в зал суда на носилках
Четвёртый фигурант дела о теракте. Обложка © Life.ru
Четвёртого подозреваемого по делу о страшном теракте в подмосковном "Крокус сити холле" — 19-летнего Мухаммадсобира Файзова — доставили в зал суда на сидячих носилках, поскольку он был ранен при задержании. Из одежды на нём лишь медицинский халат. Также врачи установили ему катетер.
Четвёртого подозреваемого по делу о теракте доставили в зал суда на носилках. Обложка © Life.ru
Помимо него, в Басманный суд города Москвы прибыл и Фаридуни Шамсидин. Гражданину Таджикистана 25 лет, он женат, есть 8-месячный ребёнок. Известно, что он был зарегистрирован в Красногорске и официально работал на фабрике в Подольске.
Как сообщал Life.ru, первых двух фигурантов ранее также доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения. Суд уже арестовал обоих на два месяца, они пробудут в СИЗО до 22 мая. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Один из них, кстати, вёл себя неадекватно в зале суда. Подробнее о том, что известно о бесчеловечном теракте к этой минуте, — в нашем материале.