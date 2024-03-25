Кто заступается за террористов, устроивших бойню в "Крокусе" Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, что Киев и его свора обещают России продолжение терактов и давят на жалость к исполнителям. 24 марта, 21:31 Кто и зачем пытается пугать Москву продолжением терактов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Отдельные граждане, безвременно покинувшие Россию и обосновавшиеся в различных Латвиях и Грузиях, устроили вчера показательный плач и вой. Вы думаете, они плакали о жертвах террористов, убитых в "Крокус холле"? Как бы не так! Про жертв они говорили в лучшем случае: "А вот не надо было голосовать за Путина".

Нет, эти "гуманисты" возмущались жёстким задержанием самих террористов. Собаками травили. Синячок набили. Носик повредили. Бесчеловечно! Нет, чтобы, как Брейвику, сразу выдать плейстейшен последнего поколения. Так кто же эти "гуманисты", которым не жаль вчерашних соотечественников и кто так сильно переживает за отмороженных террористов и массовых убийц с руками по локоть в крови? Прежде всего это люди, которым было хорошо, когда России было плохо.

Пойманные террористы, которые направлялись к границе с Украиной. Фото © Telegram / SHOT

Люди, для которых девяностые "святые". Они прислуживали олигархическому компрадорскому режиму семибанкирщины, который грабил Россию в пользу "светлого" Запада. Выполняли для него разнообразные заказы, прислуживали и обслуживали, получая в процессе различные ништяки (и плевать, что большинству было при этом плохо, лично им же было хорошо).

Например, наёмный убийца Пичугин (бывший глава СБ ЮКОСа), совершивший по заказу Ходорковского несколько убийств и ещё несколько попыток убийства, у "неполживых либералов" проходит не как кровавый убийца и уголовник, а как "политическая жертва режима".

Или "правдоруб за гранты и донаты", самозваный "старшина запаса" дохлый Бабченко, заявивший после теракта, что "сто жертв — это неинтересно, вот если бы сто миллионов!" Это рукопожатно, это приемлемо, это "гуманно". Раз русский народ не хочет быть безмолвной обслугой у самоназначенных "совестей нации" и кормить их за то, что они будут рассказывать ему, какое он тёмное быдло, то его нужно уничтожить.

Все эти особи, включая певцов ртом, актёров, комиков и так далее, были встроены в западную оккупационную администрацию и получали с этого прибыль. И видеть сильную и независимую Россию, из которой не утекают реки доходов на Запад (из этих рек данные особи получали свои ручейки), невыносимо.

Никогда они не были никакими гуманистами, интеллигентами и мыслителями. Они всегда были, по меткому выражению военного эксперта Виктора Мараховского, "кушенькианцами". Им неважны реальные свобода, демократия и права человека, им нужно быть привилегированным сословием. Чтобы у них были хамон и пармезан. И очень желательно, чтобы только у них.

Но жизнь сложилась иначе, прозападная политика покинула Россию навсегда, а вместе с ней и привилегии самоназначенных "совестей нации". Вот они и готовы брататься с любыми террористами, как в своё время часть белой эмиграции была готова прислуживать даже нацистам, в надежде "вернуться к корыту".

Как говорила правозащитница Алексеева, мечтательно закатывая глаза и причмокивая губами, "хлебное место". Таким могла быть и пропаганда западных нетрадиционных ценностей, включающая в себя растление малолетних и поливание грязью русской истории в фильмах и книгах (щедро вознаграждаемое различными премиями), и если кто забыл, то и реабилитацию многочисленных "ичкерийских" террористов середины девяностых.

Так что либерал и террорист — братья навек. Поэтому сейчас все они в надежде расшатать Россию и вернуться на волне столь любимого ими хаоса пишут в соцсетях и заявляют на стримах: "Это путинская спецслужба сама теракт устроила".

Последствия теракта 22 марта в Москве. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Мария Захарова перечислила участников таких стримов, особо отличившихся в злорадстве и русофобии: "журналист" Дмитрий Гордон*, один из руководителей запрещённой в России террористической организации "Легион "Cвобода России"** — Максимилиан Андронников** (внесён в список террористов и экстремистов), пропагандист Савик Шустер**, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Юсов**, экс-депутат Госдумы Марк Фейгин*, сбежавший из России во Францию правозащитник-жулик Владимир Осечкин* и журналист Роман Доброхотов*.

Все они активно продвигали тезисы "Украина ни при чём, это Россия сама себя расстреляла" (мы эти сказки уже десять лет слышим).

Россия уже сталкивалась с волной террора двадцать лет назад. В таких обстоятельствах временное усиление мер безопасности — это оправданные шаги.

Для победы над терроризмом пришлось уничтожить сепаратистские группировки, пытавшиеся разделить страну на мелкие государства. В этот раз нужно уничтожить сепаратистскую "Украину" и её террористический режим.

Никто не уйдёт безнаказанным. Дудаева достали, Басаева достали, Хаттаба достали. И Буданова, Юсова, Данилова и Зеленского тоже достанем.

* Внесëн в реестр иноагентовв РФ. ** Запрещённая в России террористическая группировка.

Авторы Александр Роджерс