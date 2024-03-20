Как на "Винзаводе" в Москве отметили присоединение Крыма антироссийской выставкой В столичном центре современного искусства "Винзавод" почти две недели показывали карикатуры на россиян и советских людей, написанные русофобом с Украины. После разразившегося скандала выставку свернули. Кто это организовал в разгар СВО? 20 марта, 02:01 Все галереи на территории центра "Винзавод", очевидно, согласовывают свои мероприятия с Софьей Троценко. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Николай Галкин, Сергей Фадеичев, © winzavod.ru

Что произошло на "Винзаводе"?

Накануне юбилея возвращения Крыма в родную гавань московский Центр современного искусства "Винзавод" организовал антироссийскую выставку. Она проходила в одной из галерей арт-площадки — Vladey Space. Её экспонатами стали перерисованные украинским художником Сергеем Зарвой обложки журнала "Огонёк". Вышло омерзительно. Он в буквальном смысле издевается над советской и современной Россией, над её чиновниками и простыми гражданами, изображая их красномордыми уродами, воплощающими всевозможные человеческие пороки. К слову, рисовать хари вместо лиц — это старейший приём русофобской пропаганды, которым англичане и французы пользовались ещё в XVIII–XIX веках.

Экспонаты выставки "Огонёк". Фото © Telegram / kultyrni_front

Сергей Зарва занимается этим "жанром" с нулевых годов. Особой славы не снискал, но в Новом музее в Нью-Йорке и на Венецианской биеннале его работы мелькали. За каждую в среднем он просит две тысячи долларов.

Перед открытием выставки "Винзавод" провёл рекламную кампанию. Вот её слоган:

— В работах из культовой серии "Огонёк" Зарва пишет поверх оригинальных обложек популярнейшего советского журнала искажённые различными эмоциями лица, похожие на маски. Пропагандистский лоск Зарва с неизменным чёрным юмором уничтожает: доблестные "герои труда", как и все его персонажи, обретают совершенно новое пластическое воплощение — своего рода преображение в "мышечном лице" (термин, используемый самим художником). В нынешней выставке участвует порядка пятидесяти работ, примерно дюжина создана в прошлом году.

То есть кураторы даже не скрывали, что выставляют украинского художника, который унижает советских героев труда.

Выставка открылась 6 марта и, проработав почти две недели, всё же закрылась из-за возникшего скандала. Её афиши сейчас бесследно удаляются из Интернета и соцсетей. Экспонаты в срочном порядке вывозятся.

Удалённая афиша. Фото © winzavod.ru

Кто привёз работы украинского художника-русофоба

Украинский "талант" привёз к нам отечественный банкир и галерист Владимир Овчаренко, владелец галереи Vladey Space. Человек широкой публике неизвестный, но очень любимый столичной богемой. Овчаренко — один из первых художественных кураторов, кто стал работать на Западе. Наши начинающие творцы воспринимают его как шанс продаться за рубеж.

По образованию Овчаренко финансист. Первую галерею открыл в 27-летнем возрасте в последний год существования СССР. Кем работал до этого, сведений нет. Уже после открытия галереи недолго возглавлял финансово-промышленные группы "Русский мир" и Politex, а также Европейский торговый банк.

Галерист Владимир Овчаренко. Фото © Telegram / vladeygram

С 1999 года Владимир Овчаренко целиком посвятил себя современному искусству. Вскоре в его галерее прошла дебютная выставка украинского русофоба Сергея Зарвы. Несмотря на тот же характер экспонатов, резонанса она тогда не вызвала. Можно сказать, Овчаренко — первооткрыватель Зарвы.

Позднее бывший банкир открыл галерею Red October на "Красном Октябре" и аукцион Vladey.

Возможно, Владимир Овчаренко собирается покинуть Россию. Сразу после начала СВО он интересовался особенностями жизни в Грузии, Франции, Италии и Монако.

Кто предоставил площадку выставке

Все галереи на территории центра "Винзавод", очевидно, согласовывают свои мероприятия с Софьей Троценко. Именно она является основателем и президентом арт-пространства. Формально эта площадка управляется юрлицом "Благотворительный фонд поддержки и развития современного искусства "Винзавод".

Софья Троценко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofia.trotsenko.5

Как Троценко относится к СВО, судить сложно. Она очень осторожна в высказываниях.

— Ну невозможно же не читать новости. И читать невозможно. Просто всё это ужасно странно и неприятно. Но ведь нужна какая-то надежда, — пишет она в соцсетях.

— Отвратительное чувство беспомощности, — такой подписью она снабдила вышитую фигурку человечка с флагом "Мир".





Софья занимается не только "Винзаводом". Ещё она числилась или числится директором Школы дизайна РАНХиГС, председателем комиссии Общественной палаты по делам молодёжи и спорту, зампредседателя по культуре и культурно-историческому наследию.

Известно, что в 15 лет она была манекенщицей Славы Зайцева, в 23 года организовала на тот момент крупнейшую в стране фотостудию и вошла в экспертный совет Архитектурной премии Москвы.

А ещё Софья Троценко — супруга долларового миллиардера из списка Forbes. Её муж, Роман Троценко, за последние три года увеличил свой капитал с 1,3 до 3,2 миллиарда долларов. Среди его активов — компания АЕОН, в которую входит 22 региональных аэропорта, производство удобрений ГК "Азот", башня "Федерация" в Москве-Сити, Московское речное пароходство и более полусотни других предприятий. Одних только дивидендов Троценко получает около 19 миллиардов рублей в год.

Супруги Троценко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / winzavod

Формально чета Троценко живёт скромно. Она прописана в Перове, он — в Алтуфьеве. Но на самом деле семья пользуется другой недвижимостью. Сына миллиардера, например, часто видят в исторической городской усадьбе Чижовой между Еропкинским и Померанцевым переулками. Создаётся впечатление, что он там постоянно живёт. А речь об объекте культурного наследия стоимостью миллиарды рублей.

Городская усадьба Чижовой. Фото © mansions.updk.ru

Фото © ТАСС / Максим Шеметов Почему на "Винзаводе" оказалась эта выставка? 0 Никто из организаторов толком не вникал, что там будут за картины Организаторы мыслят категориями современного искусства, не понимая момента Возможно, выставку организовали сознательно, чтобы унизить россиян Я не разбираюсь в современном искусстве, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров