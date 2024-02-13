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Почему студия режиссёра Тимура Бекмабетова вылетела из списка господдержки

Киностудия, основанная Тимуром Бекмамбетовым, лишилась господдержки. Режиссёр сейчас то в США, то в Казахстане. Он поддерживает санкции против своих бывших российских коллег и осуждает СВО. А с Россией почти все связи порвал, но не все.

12 февраля, 21:41
Продюсер, режиссёр Тимур Бекмамбетов. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Станислав Красильников

Продюсер, режиссёр Тимур Бекмамбетов. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Станислав Красильников

Кто вылетел из списка кинокомпаний с приоритетной господдержкой

Совет Фонда кино определил список лидеров отечественного кинопроизводства в 2024 году. Впервые за долгое время он изменился, сократившись на две компании, исключены "Базелевс", основанная переехавшим в Штаты Тимуром Бекмамбетовым, и "Марс медиа энтертейнмент", чей сверхуспешный фильм "Мастер и Маргарита" был снят русофобом-американцем Михаилом Локшиным.

В список лидеров в итоге впервые вошло только восемь кинокомпаний. Среди них "Арт пикчерс студия" Фёдора Бондарчука и студия "ТриТэ" Никиты Михалкова. Фото © fond-kino.ru

В список лидеров в итоге впервые вошло только восемь кинокомпаний. Среди них "Арт пикчерс студия" Фёдора Бондарчука и студия "ТриТэ" Никиты Михалкова. Фото © fond-kino.ru

Список имеет принципиальное значение. Кинокомпании-лидеры соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке, претендуя не только на софинансирование проектов, но и на безвозмездный прокат.

Что стоит за решением Фонда кино, не сообщается, но причины предположить не так уж и сложно. Ранее Life.ru уже подробно писал об откровенно русофобской позиции режиссёра "Мастера и Маргариты" Михаила Локшина. Очевидно, что на нанявшую его кинокомпанию "Марс медиа энтертейнмент" обрушились проблемы именно из-за его высказываний. Коллега Локшина по цеху — Тимур Бекмамбетов — сдержаннее на язык. Но и он наговорил столько, что вполне может стать фигурантом уголовного дела в России.

Тридцать сребреников: Как создатель новой экранизации "Мастера и Маргариты" Локшин помогает Украине словом и деньгами
Тридцать сребреников: Как создатель новой экранизации "Мастера и Маргариты" Локшин помогает Украине словом и деньгами

Где живёт Бекмамбетов и как относится к СВО

— Это грандиозное бедствие. Мир, в котором мы привыкли жить, развалился в одночасье, потому решение отстранить российские фильмы от американских и европейских кинопремий искреннее и разумное. Я родился в Казахстане и провёл много лет в украинских городах, Чернигове и Херсоне, прежде чем сделать себе имя благодаря российским фильмам. Моё кино широко смотрели на Украине, — это интервью западной прессе Бекмамбетов дал 14 марта 2022 года, в день, когда ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами центр Донецка, погибло двадцать мирных жителей, ещё тридцать получили тяжёлые ранения. Это был самый кровавый обстрел Донбасса на тот момент.

62-летний Тимур Бекмамбетов с третьей супругой, 33-летней Наталией Фишман. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

62-летний Тимур Бекмамбетов с третьей супругой, 33-летней Наталией Фишман. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Тимур Бекмамбетов родился в семье бонз города Атырау (Гурьев), ныне это Казахстан. Мать, Мирра Богословская, заведовала областной газетой. Отец, Нуруахит Бижанович, возглавлял ПЭО "Гурьевэнерго". Будущий режиссёр, окончив Ташкентский художественный институт и поработав на студии "Узбекфильм", приехал покорять Москву. В 90-х он показал себя талантливым режиссёром рекламы, сняв культовые ролики "Танки грязи не боятся" для КамАЗа и "Всемирная история" — для банка "Империал". Его дебютный фильм "Пешаварский вальс" рассказывал об Афганской войне. Подача максимально антисоветская: есть дикари — "русские орки", есть "замученные" ими местные жители и есть возвышающиеся над вами "цивилизованные западные партнёры". Примечательно, что после такого дебюта Бекмамбетов стал получать поддержку как на Западе, так и внутри страны.

Дебютный фильм Тимура Бекмамбетова "Пешаварский вальс". Фото © Kinopoisk.ru

Дебютный фильм Тимура Бекмамбетова "Пешаварский вальс". Фото © Kinopoisk.ru

Сейчас режиссёр живёт на три страны. В Казахстане развивает местную киноиндустрию, в Израиле, который любит его третья жена, а также в США, где снимает документальную ленту Digital World War 1" (о том, как спецоперация России на Украине отразилась в цифровом мире). Подчёркивается, что документалка вдохновлена дебютом Тимура Бекмамбетова, тем самым "Пешаварским вальсом".

— Множество параллелей с тем, что происходит сейчас, не только с точки зрения военной кампании, но и того, как официальные лица вводят общественность в заблуждение относительно войны, — заявляет Бекмамбетов.

Как Бекмамбетов отстранился от своей киностудии

Выпавшую из списка лидеров кинокомпанию "Базелевс" Тимур Бекмамбетов основал в середине девяностых. Её главные хиты — серия "Ёлки", ленты "Ночной дозор" и "Особо опасен". Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", за 2018–2022 годы российское юрлицо кинокомпании принесло доход почти три миллиарда рублей. Отчётность, очевидно, отражает не всю выручку. У "Базелевса" есть подразделение в Голливуде. Один только вышедший за этот период фильм "Поиск" собрал в мировом прокате свыше 75 млн долларов (почти 7 млрд по текущему курсу).

Юридический адрес "Базелевса" зарегистрирован в жилом доме. Фото © "Яндекс.Карты"

Юридический адрес "Базелевса" зарегистрирован в жилом доме. Фото © "Яндекс.Карты"

В марте 2022 года (через неделю после антироссийского интервью) Бекмамбетов переписал 100% доли в российском юрлице "Базелевса" на своего штатного генпродюсера Лалу Рустамову. Лишь через несколько месяцев деловая пресса сообщила о том, что режиссёр готовится продать своё детище топ-менеджменту за полмиллиарда рублей. Вторым собственником, кроме Рустамовой, в итоге стал коммерческий директор Тимур Асадов. Он же теперь единственный бенефициар подразделения "Базелевс Реклама" с доходом около 700 млн — 1,4 млрд рублей в год. А вот американское подразделение Bazilevs Бекмамбетов сохранил за собой.

Что у Бекмамбетова остаётся на родине, а что он продал

В России у Бекмамбетова остаётся функционировать ИП в сфере кинопроизводства и два ООО, где у него по 50% доли в уставном капитале. Это формально убыточные предприятия "Ксенюшка" (производство верхней одежды) и "Урбан медиа" (производство видео). Скорее всего, сейчас эти юрлица просто не нужны Бекмамбетову, он забыл о них.

Кажется, Тимур Бекмамбетов собирается порвать все связи с Россией. Его супруга Наталия Фишман, учившаяся в школе ЮНЕСКО и Берлинском университете, являлась в недавнем прошлом помощницей главы Татарстана по общественным пространствам. Эту должность она заняла в 24 года. После начала СВО якобы отправилась на срочное лечение в Израиль, почти год опровергала своё увольнение, а потом стало известно, что заняла аналогичную должность в Атырауской области Казахстана (откуда родом Бекмамбетов).

Чуть ранее в Сети появилось видео ультрасовременного особняка Бекмамбетова и Фишман в Казани, который они выставили на продажу за два миллиона евро. Домовладение находится в районе Лагерной в СНТ "Залив" на берегу Волги. К его проектированию приложили руку модные татарские архитекторы. Помимо основного здания на участке расположены гостевой домик, баня, несколько беседок с выходом к реке. По некоторым данным, покупатель найден и сделка состоялась.

Проданный Бекмамбетовым и Фишман особняк в Казани. Видео © VK / ТатарстанДа

Неизвестно, продана ли московская и подмосковная недвижимость Тимура Бекмамбетова. Он занимал четырёхкомнатную квартиру в доме в стиле конструктивизма в Каретном переулке, престижном районе в центре столицы рядом с Бульварным кольцом и садом "Эрмитаж". Стоимость — от 30 млн рублей. Но в Сети (по крайней мере, в открытом доступе) не было информации, что данная квартира режиссёра продавалась. Возможно, он сдаёт её за 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее Бекмамбетов жил в трёшке другого дома — на Пятницкой улице, недалеко от Третьяковской галереи. Недавно совпадающее по всем характеристикам жильё (площадь, этаж, адрес) было выставлено на продажу за 41 млн рублей.

Также у режиссёра была жилплощадь по соседству с офисом "Базелевса" в кирпичной брежневке улучшенной планировки. Речь идёт о двушке стоимостью около 25 млн рублей.

  • Дом, квартиру в котором занимал Тимур Бекмамбетов. Фото © 2GIS
    Дом, квартиру в котором занимал Тимур Бекмамбетов. Фото © 2GIS
  • Здесь Бекмамбетов жил ранее. Вероятно, именно его квартира сейчас выставлена на продажу. Фото © 2GIS
    Здесь Бекмамбетов жил ранее. Вероятно, именно его квартира сейчас выставлена на продажу. Фото © 2GIS
  • Дом у офиса "Базелевса". Фото © 2GIS
    Дом у офиса "Базелевса". Фото © 2GIS

Дом, квартиру в котором занимал Тимур Бекмамбетов. Фото © 2GIS

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Где Бекмамбетов живёт в США

В 2019 году Юрий Дудь* взял интервью у Тимура Бекмамбетова в его шикарной лос-анджелесской вилле. Режиссёр похвастался, что выложил за неё пять миллионов долларов. Сейчас она стоит на полтора миллиона дороже. Вилла легендарная, когда-то принадлежала самому Уолту Диснею. Лучше всего о ней расскажут фотографии риелторов. Там есть всё для жизни богача.

  • Фасад особняка. Фото © zillow.com
    Фасад особняка. Фото © zillow.com
  • Интерьеры особняка. Фото © zillow.com
    Интерьеры особняка. Фото © zillow.com
  • Интерьеры особняка. Фото © zillow.com
    Интерьеры особняка. Фото © zillow.com
  • Двор особняка. Фото © zillow.com
    Двор особняка. Фото © zillow.com
  • Бассейн у особняка. Фото © zillow.com
    Бассейн у особняка. Фото © zillow.com

Фасад особняка. Фото © zillow.com

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Как выяснил Life.ru, единственный ребёнок режиссёра — дочь от первого брака Жанна Бекмамбетова — тоже приживает в Соединённых Штатах, в Голливуде. Пока она нигде не осела конкретно и постоянно меняет съёмное жильё. Одно из них — в жилом комплексе Home to Hoolywood: Luxury Living, месячная аренда стоит от 2,5 тысячи долларов. Судя по соцсетям, Жанна в настоящий момент является штатным сотрудником "Базелевса". Только непонятно: американского или российского...

Что делать с кинокомпаниями, чьи владельцы и менеджеры выступают против России?

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Бал у Сатаны: Почему звёзды новой экранизации "Мастера и Маргариты" Цыганов и Снигирь выступают против СВО
Бал у Сатаны: Почему звёзды новой экранизации "Мастера и Маргариты" Цыганов и Снигирь выступают против СВО
Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
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