Последние новости о расследовании теракта в "Крокус сити холле" По последним данным, количество погибших во время теракта в "Крокус сити холле" достигло 137 человек. Поздним вечером в воскресенье суд по ходатайству следствия арестовал первых подозреваемых по делу о теракте. 24 марта, 21:37 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Егор Алеев

Басманный суд по ходатайству следствия арестовал первых подозреваемых по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" на два месяца — до 22 мая. Один из них — 32-летний Далерджон Мирзоев. В России он находился на заработках с истёкшей регистрацией в Новосибирске. На родине его ждали четверо несовершеннолетних детей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, Мирзоев выслушал решение суда, оперевшись на стеклянную стенку "аквариума". Второй — 30-летний отец семейства Рачабализода Саидакрами Муродали. Из-за незнания русского языка в суде им предоставили переводчика.

Всего российские силовики задержали одиннадцать участников теракта. Четырёх непосредственных исполнителей этапировали из Брянской области, где они были задержаны при попытке бегства на Украину. Все участники массового расстрела мирных граждан и поджога здания концертного зала проходят по ч. 3 статьи 205 УК РФ (терроризм, повлёкший смерть человека). Каждому грозит пожизненное заключение. В связи с общественным резонансом около здания Басманного суда приняты беспрецедентные меры безопасности: заграждения, бойцы спецназа. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Сколько погибших и пострадавших в "Крокусе"

В выходные, несмотря на непогоду, у стихийно возникшего перед "Крокусом" мемориала побывало около 10 тысяч человек. Люди несли цветы и мягкие игрушки, зажигали свечи в память о погибших.

Фото © ТАСС / Виталий Смольников

Спустя сутки после трагедии губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о завершении спасательной операции на месте теракта. Таким образом, количество пострадавших от стрельбы и пожара, похоже, уже не изменится. Согласно последним данным Минздрава, их число за последние сутки выросло до 182 человек.

По официальным данным, на текущий момент трагедия унесла жизни 137 человек, но количество погибших, увы, может расти. МЧС продолжает поисковую операцию, и спасатели находят тела прятавшихся от террористов людей в самых разных местах: в кладовых, подвалах, туалетах.

Какое-то количество тел до сих пор может находиться под завалами в концертном зале комплекса. Сейчас специалисты сделали технический проход к площадке для большей скорости поисковых работ.

В воскресенье вечером также начался процесс опознания тел родственниками жертв трагедии. Из 137 человек пока опознаны лишь 68 человек. Специалисты говорят, что в некоторых случаях потребуется генетическая экспертиза, первые результаты которой могут появиться лишь спустя две недели.

На месте теракта работают сотрудники Следственного комитета и эксперты. В рамках дела назначена серия экспертиз, которые помогут восстановить полную картину преступления, выяснить степень виновности боевиков, их пособников и должностных лиц, отвечавших за различные направления, в том числе и по безопасности. Например, ситуационная экспертиза ответит на вопросы по действиям охраны и персонала "Крокус сити холла", оперативного штаба, подразделений МВД при разрешении кризиса. Судебно-медицинская экспертиза установит, в какой момент и от чего именно скончался или был ранен каждый человек. От этого зависят квалификация дела и степень вины каждого фигуранта дела.

В Сети появилась информация, что белый седан "Рено", на котором приехали террористы в "Крокус сити холл", остановился около фургона кинологической службы МВД, но полицейские якобы не отреагировали на это. Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла данную информацию.

— Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по Красногорску информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут. Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатлённый на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет, — сообщила она.

Кроме того, по предварительным данным, пока не выявлены нарушения и в деятельности частного охранного предприятия (ЧОП), охранявшего здание.

Новые подробности о теракте

Всё больше данных о том, что теракт в "Крокусе" долго и тщательно планировался. Фотограф, работавший в комплексе, обнаружил в своих архивах фото одного из задержанных — Фариддуна Шамсутдина.

Один из задержанных — Фариддун Шамсутдин. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина попал в объектив его камеры ещё 7 марта, когда в очередной раз наведался в "Крокус" для изучения расположения залов и других помещений комплекса, возможностей для поджога, а также путей отхода после совершения теракта.

Стоит отметить, что все исполнители теракта не являются гражданами России. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что "миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства". Если кто-то знал, что иностранцы живут нелегально, помогал им, сдавал квартиру или укрывал их, он станет фигурантом уголовного дела.

Оперативники уже нашли целый арсенал, принадлежавший боевикам: четыре комплекта амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата, судя по всему, переделанных в боевые из охолощённых. Сюда надо добавить пистолет Макарова и магазин от автомата, найденные спецслужбами в остановленном неподалёку от границы с Украиной автомобиле террористов. И ещё два автомата, по словам задержанных, они выбросили из машины по дороге. Оружие также будет направлено на экспертизу.

По данным телеграм-канала SHOT, в рюкзаках преступников были ёмкости с горючей жидкостью, которую они разлили внутри "Крокуса" для поджога. А вот заминированных тел, о которых сообщали различные телеграм-каналы сразу после трагедии, оперативники не обнаружили.

Кто участвовал в теракте

Белый Renault Symbol с чёрной крышей начали искать сразу после теракта в "Крокус сити холле". Фото © Telegram / SHOT

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России о задержании 11 человек, причастных к теракту, в числе которых были и четверо непосредственных исполнителей, пойманных в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Пойманный в Брянском лесу 19-летний Мухаммадсобир Фаизов, убегая, отстреливался и был ранен. Он, предположительно, был водителем белого автомобиля Renault Symbol, на котором боевики пытались бежать на Украину. На первом допросе, который провели прямо в реанимации, он признался, что получил поддельные документы на пребывание в России в аэропорту перед вылетом в столицу. До того как согласиться участвовать в расстреле российских граждан, проживал в Иванове и работал парикмахером.

Рачабализода Саидакрами Муродали. Фото © Telegram / SHOT

Кроме него — 25-летний Фариддуни Шамситдин, признавшийся, что пошёл убивать в "Крокус" ради пятисот тысяч рублей. Он рассказал, что общался с неким помощником какого-то проповедника, который и приказал убить как можно больше людей.

Все они жили в одном из апарт-отелей на севере Москвы и, по словам владельцев гостиницы, вели себя скромно и "не отсвечивали". Все вопросы решал Мухаммадсобир Фаизов, лучше остальных говоривший по-русски.

Авторы Евгений Кузнецов