СК просит арестовать ещё троих фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

В Басманный суд Москвы передали материалы на ещё троих подозреваемых, которые, по версии следствия, могут быть причастны к теракту в "Крокус сити холле". Об этом сообщили журналистам в понедельник, 25 марта, в пресс-службе суда. Известно, что это Исроил Исломов и его двое сыновей — Аминчон и Диловар. Другие подробности пока не приведены.