СК просит арестовать ещё троих фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
В Басманный суд Москвы передали материалы на ещё троих подозреваемых, которые, по версии следствия, могут быть причастны к теракту в "Крокус сити холле". Об этом сообщили журналистам в понедельник, 25 марта, в пресс-службе суда. Известно, что это Исроил Исломов и его двое сыновей — Аминчон и Диловар. Другие подробности пока не приведены.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, кем являются остальные семеро задержанных по делу о чудовищном теракте в подмосковном "Крокус сити холле", кроме четверых непосредственных исполнителей.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.
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