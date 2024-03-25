Регион

Уведомления отключены

25 марта, 14:39
17785

СК просит арестовать ещё троих фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

В Басманный суд Москвы передали материалы на ещё троих подозреваемых, которые, по версии следствия, могут быть причастны к теракту в "Крокус сити холле". Об этом сообщили журналистам в понедельник, 25 марта, в пресс-службе суда. Известно, что это Исроил Исломов и его двое сыновей — Аминчон и Диловар. Другие подробности пока не приведены.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, кем являются остальные семеро задержанных по делу о чудовищном теракте в подмосковном "Крокус сити холле", кроме четверых непосредственных исполнителей.

Главарём банды террористов из "Крокуса" оказался не тот, на кого думали изначально
Главарём банды террористов из "Крокуса" оказался не тот, на кого думали изначально

Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • СК РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров