Песков не стал раскрывать личность ещё семерых задержанных по делу о теракте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, кем являются остальные семеро задержанных по делу о чудовищном теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Речь о этом зашла в ходе его общения с журналистами в понедельник, 25 марта. Представитель Кремля пояснил, что говорить о личности этих семерых не данном этапе следствия было бы неправильно.