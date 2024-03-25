Песков не стал раскрывать личность ещё семерых задержанных по делу о теракте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, кем являются остальные семеро задержанных по делу о чудовищном теракте в подмосковном "Крокус сити холле". Речь о этом зашла в ходе его общения с журналистами в понедельник, 25 марта. Представитель Кремля пояснил, что говорить о личности этих семерых не данном этапе следствия было бы неправильно.
"Идет следствие, и здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии по ходу следствия чрезвычайно неправильно", — пояснил Песков.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четыре непосредственных исполнителя пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области и арестовали до 22 мая.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев