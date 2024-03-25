Двое террористов из "Крокуса" выходили на "разведку" в дни концертов Лепса и Shaman
Террористы Файзов и Фаридуни. Обложка © Life.ru
Двое из четырёх задержанных террористов Файзов и Фаридуни как минимум пять раз посещали "Крокус сити холл" за две недели до атаки 22 марта. По данным SHOT, они были замечены у концертной площадки перед концертами Григория Лепса и Shaman.
По одной из версий, террористы не решились устроить теракт раньше, поскольку посчитали, что охраняется зал "по усиленной программе". В дни выступлений Shaman (9–11 марта) и Лепса (8 марта) боевики приезжали к "Крокусу" и изучали обстановку, но свой страшный план решили отложить на попозже.
Кроме того, Фаридуни был замечен в холле "Крокуса" за день до выступления Лепса. Он пытался узнать у 16-летнего сотрудника, что находится внутри здания.
Напомним, жуткий теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник". Боевики расстреляли людей, а после облили зал бензином и подожгли. Официально известно о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины, где их ожидали подельники. Всех четверых боевиков накануне вечером взяли под стражу.