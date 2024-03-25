Регион

Уведомления отключены

25 марта, 07:36

Двое террористов из "Крокуса" выходили на "разведку" в дни концертов Лепса и Shaman

Террористы Файзов и Фаридуни. Обложка © Life.ru

Террористы Файзов и Фаридуни. Обложка © Life.ru

Двое из четырёх задержанных террористов Файзов и Фаридуни как минимум пять раз посещали "Крокус сити холл" за две недели до атаки 22 марта. По данным SHOT, они были замечены у концертной площадки перед концертами Григория Лепса и Shaman.

По одной из версий, террористы не решились устроить теракт раньше, поскольку посчитали, что охраняется зал "по усиленной программе". В дни выступлений Shaman (9–11 марта) и Лепса (8 марта) боевики приезжали к "Крокусу" и изучали обстановку, но свой страшный план решили отложить на попозже.

Кроме того, Фаридуни был замечен в холле "Крокуса" за день до выступления Лепса. Он пытался узнать у 16-летнего сотрудника, что находится внутри здания.

Бесконечный клин белых журавлей взмыл в небо из "Крокуса" под взорами плачущих россиян
Бесконечный клин белых журавлей взмыл в небо из "Крокуса" под взорами плачущих россиян

Напомним, жуткий теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта группы "Пикник". Боевики расстреляли людей, а после облили зал бензином и подожгли. Официально известно о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины, где их ожидали подельники. Всех четверых боевиков накануне вечером взяли под стражу.

Марина Калегина
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Григорий Лепс
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров