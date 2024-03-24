Журавли взмыли в небо из "Крокуса" под взорами плачущих россиян

Проекция "Журавли", сопровождающая одноимённую песню в исполнении оперного певца Муслима Магомаева, появилась на здании "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта. Именно в честь артиста был назван концертный зал, где погибло множество невинных людей.