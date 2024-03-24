Журавли взмыли в небо из "Крокуса" под взорами плачущих россиян
На "Крокусе" в память о погибших в теракте появилась проекция "Журавли"
Проекция "Журавли", сопровождающая одноимённую песню в исполнении оперного певца Муслима Магомаева, появилась на здании "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта. Именно в честь артиста был назван концертный зал, где погибло множество невинных людей.
Журавли взмыли в небо из "Крокуса" под взорами плачущих москвичей. Видео © Life.ru
Многие собравшиеся не смогли сдержать слёз, когда в небо взмыла стая белых журавлей — символ душ погибших в страшной трагедии.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ уже сообщил о 137 погибших. По неподтверждённой информации, количество смертей достигает 143, пострадавших — 180. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. На месте ЧП продолжается разбор завалов.
Life.ru