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24 марта, 17:39

Журавли взмыли в небо из "Крокуса" под взорами плачущих россиян

На "Крокусе" в память о погибших в теракте появилась проекция "Журавли"

Проекция "Журавли", сопровождающая одноимённую песню в исполнении оперного певца Муслима Магомаева, появилась на здании "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта. Именно в честь артиста был назван концертный зал, где погибло множество невинных людей.

Журавли взмыли в небо из "Крокуса" под взорами плачущих москвичей. Видео © Life.ru

Многие собравшиеся не смогли сдержать слёз, когда в небо взмыла стая белых журавлей — символ душ погибших в страшной трагедии.

Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" террористы открыли огонь по зрителям, а потом облили концертный зал бензином и подожгли. СК РФ уже сообщил о 137 погибших. По неподтверждённой информации, количество смертей достигает 143, пострадавших — 180. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта. На месте ЧП продолжается разбор завалов.

На Останкинской телебашне зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе"
На Останкинской телебашне зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе"
Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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