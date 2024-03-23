На Останкинской телебашне зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе"
На Останкинской телебашне в Москве зажгли свечи в память о погибших во время ужасного теракта в красногорском "Крокус сити холле". Завтра, 24 марта, объявлено в России днём общенационального траура.
Надпись "Скорбим" на фасаде Останкинской телебашни. Видео © Life.ru
Напомним, 22 марта вооружённые боевики вошли в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") и начали стрелять по посетителям, после чего подожгли здание. СК опубликовал информацию о 133 жертвах. Количество пострадавших достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались покинуть Россию, бежав на Украину. Renault беглецов задержали в Брянской области. Один из задержанных признался, что совершил преступление ради награды в 500 тысяч рублей, а задание получил от анонимов из Интернета.
Life.ru