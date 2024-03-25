Главарём банды террористов из "Крокуса" оказался не тот, на кого думали изначально SHOT: Главарём банды террористов из "Крокуса" был 25-летний Шамсидин Фаридуни 25 марта, 08:25 4011 4011 Предполагаемый главарь банды террористов из "Крокуса" Шамсидин Фаридуни. Обложка © Life.ru

Главарём террористов, устроивших массовое убийство в подмосковном "Крокус сити холле", был 25-летний Шамсидин Фаридуни. Именно на него вышли кураторы, когда он находился в Турции, чтобы предложить ему совершить теракт за деньги. Об этом пишет SHOT. Это важная деталь, поскольку ранее лидером группировки в СМИ по ошибке назвали 32-летнего Далерджона Мирзоева.

Что касается Фаридуни, то он приехал в Москву 4 марта. На связи с ним был некий "проповедник", заказавший убийство. Злоумышленник получил инструкции и передавал информацию другим террористам, распределив между ними роли. Ранее преступники не были знакомы между собой и жили в разных местах.

Фаридуни заявил на допросе, что кураторы пообещали 500 тысяч рублей, которые банда должна была поделить между собой. До теракта террористы получили предоплату в 250 тысяч рублей, переводы делались частями на карту самого Фаридуни.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Это 25-летний Шамсидин Фаридуни, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 32-летний Далерджон Мирзоев.

Авторы Татьяна Миссуми